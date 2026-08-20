Πότε είναι η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Χράντετς που θα κρίνει την πρόκριση στην league phase του Conference League - iefimerida.gr

Για πότε είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Χράντετς στην Τσεχία, η οποία θα κρίνει την πρόκριση στην league phase του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός μπορούσε να βρίσκεται από σήμερα «αγκαλιά» με την πρόκριση στην league phase του Conference League, όμως δεν τα κατάφερε. Μετά από δύο γκολ του Τεττέη, οι «πράσινοι»... αυτοκτόνησαν, με το παιχνίδι να τελειώνει στο 2-2.

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Πλέον, τα πάντα θα κριθούν στην Τσεχία. Εκεί, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ έχει ως μοναδικό στόχο την νίκη-πρόκριση, αφού κανείς στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» δεν θέλει να σκέφτεται το ενδεχόμενο ευρωπαϊκού αποκλεισμού από τον Αύγουστο.

Conference League: Στις 27 Αυγούστου η ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε

Η ρεβάνς ανάμεσα στην Χράντετς Κράλοβε και τον Παναθηναϊκό είναι προγραμματισμένη για την επόμενη Πέμπτη (27 Αυγούστου). Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 20:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΙ.

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού αν προκριθεί στην league phase του Conference League

Σε αντίθεση με το Champions League και το Europa League, όπου αρκετές ομάδες έχουν ήδη εξασφαλισμένη θέση στη League Phase, στο Conference League και οι 36 συμμετέχοντες προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών. Οι 36 ομάδες που θα συνθέσουν τη League Phase προκύπτουν από τους νικητές των playoffs του Conference League, αλλά και από τις ομάδες που θα αποκλειστούν από την αντίστοιχη διαδικασία του Europa League.

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Αυτό σημαίνει πως η τελική εικόνα της διοργάνωσης, αλλά και η κατανομή των ομάδων στα pots, δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί πριν ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια της 27ης Αυγούστου. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ζευγάρια μπορούν να διαφοροποιήσουν μέχρι και την τελευταία στιγμή τη θέση του Παναθηναϊκού στην κλήρωση.

Τα ζευγάρια των playoffs του Europa League: ﻿

Τραμπζονσπόρ – Φερεντσβάρος

Κραϊόβα – Αραράτ

Σεντ Τρούιντεν – Ομόνοια

Ερυθρός Αστέρας – Βικτόρια Πλζεν

Εγκνάτια – Λίλεστρομ

Γιαγκελόνια – Ιμπέρια

Μιάλμπι – Ζάλτσμπουργκ

Καϊράτ Αλμάτι – Άντερλεχτ

Λεχ Πόζναν – Τουν

Μπεσίκτας – Ζαλγκίρις

Μπενφίκα – Άαρχους

ΟΦΗ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Τα ζευγάρια των playoffs του Conference League: