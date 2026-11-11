Το ποστ του Ντόρσεϊ με τους τίτλους του στον Ολυμπιακό: «Προτιμώ να με μισείς για αυτό που είμαι, παρά να με αγαπάς για αυτό που δεν είμαι» - iefimerida.gr

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προχώρησε σε ποστ στο Instagram με τα βραβεία του αλλά και τα τρόπαια που έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό.

Το πρώτο του ποστ μετά από όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο ομογενής γκαρντ του Ολυμπιακού έχει τιμωρηθεί μετά το πειθαρχικό του παράπτωμα για το σχόλιο που έκανε Instagram, αλλά το απόγευμα της Τετάρτης (11/11) πόσταρε ένα καρουζέλ με όλα όσα έχει πετύχει στους Πειραιώτες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Προχωράω προς τον σκοπό μου. Τώρα σκέφτομαι πιο μεγαλόπνοα σχέδια. Έπρεπε να το χτίσω αυτό τούβλο-τούβλο. Πίστευα στον εαυτό μου πριν ακόμα μου δώσουν την ευκαιρία. Προτιμώ να με μισείς για αυτό που είμαι, παρά να με αγαπάς για αυτό που δεν είμαι» ήταν η λεζάντα με την οποία συνόδευσε το ποστάρισμά του.

Στο οποίο είναι ο ίδιος με τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά και όλα όσα έχει κατακτήσει, τόσο σε τίτλους, όσο και σε ατομικά βραβεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πότε τελειώνει η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό

Φυσικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο ομογενής γκαρντ τιμωρήθηκε για έναν μήνα μετά τα δημόσια σχόλιά του στο Instagram και αυτή η τιμωρία του ολοκληρώνεται στις 14 Νοεμβρίου.

Όλο αυτό το διάστημα, ο Ντόρσεϊ προπονείται ατομικά και μένει να φανεί πότε και αν θα γίνει η επανένταξή του στο σύνολο, καθώς έτσι και αλλιώς ο Ολυμπιακός στις 15 Νοεμβρίου αγωνίζεται στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και δύο ημέρες αργότερα στην Κύπρο με τη Μακάμπι.

Κάτι που σημαίνει πως δύσκολα θα μπει στο ομαδικό πρόγραμμα των προπονήσεων λίγο μετά τη λήξη της τιμωρίας του.

Τι είπε ο Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ

Στη Media Day του Ολυμπιακού, μία μέρα πριν από την αναμέτρηση με την Ντουμπάι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε σχετικά με την υπόθεση της τιμωρίας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά δε θέλησε να απαντήσει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα».