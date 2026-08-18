Γιάννης Κωνσταντέλιας: Με το «45» στην πλάτη ξεκινά η εποχή του στην Bundesliga -Πόσο κοστίζει η φανέλα του στην Ντόρτμουντ - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα φορά τη φανέλα με το νούμερο «45» στην Ντόρτμουντ, με την οποία θέλει να γράψει το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του γερμανικού κλαμπ.

Το «45» είναι πλέον το νέο σήμα κατατεθέν του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να αφήνει πίσω του το «65» του ΠΑΟΚ και να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη Γερμανία. Η φανέλα του είναι ήδη διαθέσιμη προς πώληση από τους Βεστφαλούς, με τους φίλους της ομάδας να καλούνται να βάλουν... βαθιά το χέρι στην τσέπη.

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Το κόστος της φανέλας του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ

Η Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, αφήνοντας τον ΠΑΟΚ για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (17/08) την απόκτησή του με πενταετές συμβόλαιο. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ανοίγει πλέον τα φτερά του στη Γερμανία, με τους Βεστφαλούς να αποκαλύπτουν παράλληλα και τον αριθμό που θα φορά στη φανέλα του.

Ο Κωνσταντέλιας θα αγωνίζεται για πρώτη φορά στην καριέρα του με το «45» στην πλάτη, αφήνοντας πίσω τόσο το «7» όσο και το αγαπημένο του «65», το οποίο επέλεξε ξανά την περασμένη σεζόν στον ΠΑΟΚ. Το «65» είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, καθώς ήταν ο αριθμός που φορούσε όταν έκανε τα πρώτα του βήματα στην πρώτη ομάδα του Δικεφάλου.

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Με αυτόν συστήθηκε στο ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό και άρχισε να γράφει τη δική του ιστορία. Πλέον, η ιστορία συνεχίζεται στη Βεστφαλία. Η Ντόρτμουντ έθεσε ήδη σε κυκλοφορία τη φανέλα με το όνομα «Konstantelias» στο επίσημο e-shop της, με το κόστος της να ανέρχεται στα 125 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της τυπωμένης φανέλας με το όνομα και το «45».

Μάλιστα, αξίζει να τονιστεί ότι η τιμή της φανέλες του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ μπορεί να αυξηθεί, εφόσον προστεθούν τα επίσημα patches των διοργανώσεων, όπως αυτά της Bundesliga ή του Champions League.

Δίπλα στον Καρέτσα και σε… εκλεκτή παρέα στην Ντόρτμουντ

Στη Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα συναντήσει έναν ακόμη Έλληνα διεθνή, τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, με τον οποίο είναι συμπαίκτες στην Εθνική και παρέα δημιουργούν μια... γαλανόλευκη αποικία. Για την απόκτηση του 18χρονου από την Γκενκ, οι Βεστφαλοί δαπάνησαν 33 εκατομμύρια ευρώ, σε μια μεταγραφή-ρεκόρ για τον βελγικό σύλλογο.

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Μάλιστα, το ποσό αυτό τοποθετεί τον Καρέτσα στην έκτη θέση των ακριβότερων μεταγραφών στην ιστορία της Ντόρτμουντ, πίσω από ονόματα μεγάλων αστέρων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο Σεμπάστιαν Αλέ, ο Ματς Χούμελς, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Τζομπ Μπέλιγχαμ.

Ο Κωνσταντέλιας βρίσκεται στη 12η θέση της σχετικής λίστας, με τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές να αποτελούν πλέον δύο από τα σημαντικότερα επενδυτικά projects της Ντόρτμουντ για το παρόν και το μέλλον, με τις μεταξύ τους συνεργασίες να αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.