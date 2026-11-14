 Πως έμαθε ο Λυμπερόπουλος τον ύμνο της ΑΕΚ [βίντεο]
ΣΠΟΡ

Πως έμαθε ο Λυμπερόπουλος τον ύμνο της ΑΕΚ [βίντεο]

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Ο Νίκος Λυμπερόπουλος
Ο Νίκος Λυμπερόπουλος/Φωτογραφία:ΤΑΚΗΣ ΣΑΓΙΑΣ/Eurokinissi

Στη νέα εκπομπή του «Build Up», ο Νίκος Λυμπερόπουλος αποκάλυψε τον απίθανο τρόπο, με τον οποίο έμαθε τελικά τον ύμνο της ΑΕΚ.

Στο νέο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν του Build Up, ο Ντέμης Νικολαΐδης και ο Νίκος Λυμπερόπουλος είχαν καλεσμένους του Βασίλη Μπορμπόκη και Χάρη Κοπιτσή, διηγώντας ωραίες ποδοσφαιρικές ιστορίες.

Ο Λύμπε μάλιστα αποκάλυψε τον απίθανο τρόπο, με τον οποίο έμαθε τελικά τον ύμνο της ΑΕΚ. Σε μία αναμέτρηση με αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Καλαμάτας το 1995 στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν η ΑΕΚ είχε σκοράρει πέντε γκολ, με τον Ντέμη και τους υπόλοιπους να ξεσπούν σε γέλια.

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