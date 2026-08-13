Πώς βγήκε το παρατσούκλι του Εντιάι που πήρε ο Ολυμπιακός - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Εμπάι Εντιάι, ο οποίος ετοιμάζεται να γίνει κάτοικος Πειραιά. Και αυτός και το… ιδιαίτερο μάλλον παρατσούκλι του.



Ο Ολυμπιακός με κοφτές και έξυπνες κινήσεις, έκλεισε το ρόστερ του για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, αποκτώντας τον παίκτη ο οποίος θα καλύψει το κενό του Άλεκ Πίτερς, πίσω από τον Σάσα Βεζένκοφ. Πρόκειται για ολοκληρωτικά άλλον αθλητή από τον Αμερικανό, ωστόσο αυτός θα είναι ο Εμπάι Εντιάι!