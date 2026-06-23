Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν 5-0, Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι εδώ και έγραψε ιστορία [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Πορτογαλία νίκησε 5-0 το Ουζμπεκιστάν στο Μουντιάλ 2026 στην παράσταση του Κριστιάνο Ρονάλντο με γκολ σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, ενώ ξεπέρασε τον Εουσέμπιο.

Μπορεί ο αντίπαλος να ήταν, κατά γενική ομολογία, αδύναμος, ήταν όμως ό,τι έπρεπε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του.

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Η Πορτογαλία νίκησε άνετα το Ουζμπεκιστάν με 5-0, ο Πορτογάλος σταρ θυμήθηκε πώς είναι να βάζει γκολ -το είχε ξεχάσει στα 10 προηγούμενα ματς της εθνικής- και, το πιο σημαντικό, έγραψε Ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος και φυσικά ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι Μουντιάλ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην παράσταση της Πορτογαλίας, έγραψε Ιστορία και ρεκόρ, το ευχαριστήθηκε και γνώρισε την αποθέωση.

Ο Ρονάλντο άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό και εκτός του ότι έγινε ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε έξι Μουντιάλ, έφτασε τα 9 και έπιασε τον Εουσέμπιο στην πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών της Πορτογαλίας στη διοργάνωση.

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Τον ξεπέρασε λίγο αργότερα, πετυχαίνοντας στο 39ο λεπτό το τρίτο γκολ της Πορτογαλίας και φτάνοντας τα 10 γκολ σε Μουντιάλ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο που τους μπέρδεψε και η κατεβασμένη ταχύτητα

Ενδιάμεσα, συγκεκριμένα στο 17ο λεπτό, ο Νούνο Μέντες είχε κάνει το 2-0 με απευθείας εκτέλεση φάουλ, το οποίο όλοι περίμεναν να εκτελέσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

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Στο δεύτερο ημίχρονο οι Πορτογάλοι φάνηκε αρχικά να… κατεβάζουν ταχύτητα. Βέβαια, δεν αντιμετώπισαν το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στους Ουζμπέκους και μάλιστα βρήκαν το 4ο γκολ από λάθος των αντιπάλων τους.

Συγκεκριμένα, στο 60ό λεπτό ο Μπρούνο Φερνάντες εκτέλεσε το κόρνερ, ο Ζοάο Φέλιξ επιχείρησε το τακουνάκι και ο Χουσάνοφ, που προσπάθησε να διώξει, έστειλε την μπάλα στην εστία της ομάδας του.

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Το κερασάκι στην τούρτα για την Πορτογαλία ήρθε στο 87ο λεπτό με το σουτ του Ραφαέλ Λεάο.

Η βαθμολογία του 11﻿ου ομίλου

Πορτογαλία 4 Κολομβία 3 ΛΔ Κονγκό 1 Ουζμπεκιστάν 0

Η 2η αγωνιστική

Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν 5-0

24/6 05:00 Κολομβία - Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό

Η 3η αγωνιστική

28/6 02:30 Κολομβία - Πορτογαλία

28/6 02:30 Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό - Ουζμπεκιστάν