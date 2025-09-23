 Πορτογαλία: Άνοιξε «λογαριασμό» ο Ιωαννίδης στο 3-0 της Σπόρτινγκ επί της Μορεϊρένσε - iefimerida.gr
Πορτογαλία: Άνοιξε «λογαριασμό» ο Ιωαννίδης στο 3-0 της Σπόρτινγκ επί της Μορεϊρένσε

Πρώτο γκολ για τον Φώτη Ιωαννίδη με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας / Φωτογραφία YouTube
Με τον Φώτη Ιωαννίδη να μπαίνει αλλαγή στο 79' και να βάζει την τελική... πινελιά και να διαμορφώνει το 3-0 στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ανοίγοντας «λογαριασμό» με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας, τα «λιοντάρια» νίκησαν τη Μορεϊρένσε στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής στην πορτογαλική Primeira Liga και μείωσαν στους 3 βαθμούς την αποστασή τους απ' την πρωτοπόρο Πόρτο.

Η Μορεϊρένσε έβαλε... δύσκολα στην Σπόρτινγκ στο «Ζοάο Αλβαλάδε» κρατώντας το «μηδέν» στα μετόπισθεν μέχρι το 79ο λεπτό, όταν ο Σουάρες με πέναλτι άνοιξε το σκορ. Στο 90' ο Γκονσάλβες με νέα εκτέλεση πέναλτι έκανε το 2-0, ενώ ο Ιωαννίδης με πολύ δυνατό πλασέ στην κίνηση, έπειτα από ασίστ του Άλισον Σάντος, «σφράγισε» τη νίκη των «πράσινων» στο 90'+4' πανηγυρίζοντας έξαλλα το πρώτο του γκολ με τη νέα ομάδα του.

Βασικός σε όλο το 90λεπτο ήταν ο έτερος διεθνής Έλληνας της Σπόρτινγκ και πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Γιώργος Βαγαννίδης.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην πορτογαλική Primeira Liga έχουν ως εξής:

Ρίο Αβε-Πόρτο 0-3

Σάντα Κλάρα-Αλβέρκα 2-1

Νασιονάλ-Αρούκα 1-2

AVS-Μπενφίκα 0-3

Γκιμαράες-Μπράγκα 1-1

Τοντέλα-Εστρέλα Αμαδόρα 0-0

Ζιλ Βισέντε-Εστορίλ 2-0

Κάσα Πία-Φαμαλικάο 1-1

Σπόρτινγκ Λισ.-Μορεϊρένσε 3-0

Για την 1η αγωνιστική (εξ αναβολής):

Μπενφίκα-Ρίο Αβε 23/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Πόρτο 18

Σπόρτινγκ Λισ. 15

Μπενφίκα 13 -5αγ.

Ζιλ Βισέντε 13

Μορεϊρένσε 12

Φαμαλικάο 11

Μπράγκα 9

Σάντα Κλάρα 8

Αρούκα 8

Γκιμαράες 8

Κάσα Πία 7

Εστορίλ 5

Αλβέρκα 4

Νασιονάλ 4

Εστρέλα Αμαδόρα 4

Ρίο Άβε 3 -5αγ.

Τοντέλα 2

AVS 1

