«Πονοκέφαλος» στον ΠΑΟΚ -Τέλος η σεζόν για Ντεσπόντοφ - iefimerida.gr

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ συνεχίζει να πονάει στο μεγάλο δάκτυλο του αριστερού ποδιού και η μοναδική λύση πλέον είναι η χειρουργική επέμβαση.

Ήταν ένα πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε εδώ και αρκετές εβδομάδες, με τον Βούλγαρο επιθετικό να έχει εξαντλήσει όλα τα περιθώρια με ειδική διαχείριση και θεραπείες ώστε να είναι σε θέση να βοηθάει τον ΠΑΟΚ. Όμως, η κατάστασή του δεν βελτιώθηκε κι έτσι πάρθηκε η απόφαση να λυθεί μια και καλή το πρόβλημα, παρά το αγωνιστικό κόστος. Έτσι, ο Ντεσπόντοφ θα χάσει τους πέντε τελευταίους αγώνες των play off και τον τελικό κυπέλλου με τον ΟΦΗ. Ο 29χρονος επιθετικός κλείνει τη σεζόν με 30 συμμετοχές, 5 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.