Πομάσκι για Τεντόγλου: «Οκτώ χρόνια κέρδιζε συνέχεια, δε γίνεται να μπαίνουν… γκολ όλα τα σουτ» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Γιώργος Πομάσκι αναφέρθηκε στον τραυματισμό και την ψυχολογία του Μίλτου Τεντόγλου μετά τον τελικό.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γιώργος Πομάσκι είπε πως ο Μίλτος Τεντόγλου στενοχωρήθηκε για την εξέλιξη που είχε ο αγώνας, αλλά πάει παρακάτω.

«Καλά είναι, λίγο στενοχωρημένος, αλλά θα περάσει. Είναι ευχάριστο που δεν είναι κάποιος τραυματισμός που θα τραβήξει κάποιο διάστημα. Εδώ και δύο μήνες έχουμε προβλήματα με τα γόνατα από βροχή στη Λωζάνη, που γλίστρησε. Προχθές, από την υγρασία και τη ζέστη έπαθε κράμπες στο ζέσταμα. Τώρα θα ξεκουραστεί 20 μέρες και θα είναι καλά» είπε, και πρόσθεσε:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι η δεύτερη φορά που αφυδατώθηκε σε αγώνα. Μία πίεση παραπάνω κάνει το σώμα… μπετόν. Όλο το διάστημα υπήρχε μια μικρή αμφιβολία και ήθελε να μπει με ενθουσιασμό στον τελικό. Έχει καλή αγωνιστική ψυχολογία πάντα. Είναι πολύ λεπτό ζήτημα. Είναι 9 χρόνια σε μια δραστηριότητα και δουλεύει στα… κόκκινα. Κάποια στιγμή θα ερχόταν μια αναποδιά».

Ο Πομάσκι ανέφερε πως ήθελε να μη συνεχίσει τον αγώνα ο αθλητής του, αλλά εκείνος δοκίμασε και τρίτο άλμα, παρά το πρόβλημα με τις κράμπες.

«Πάντα θέλω να σταματάει όταν δεν νιώθει καλά. Είναι νέος, ήθελα να σταματήσει, αλλά αυτός δεν παραδίδεται. Είναι αγωνιστής».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πομάσκι… θύμισε πως ο Τεντόγλου τα τελευταία 8 χρόνια έχει σαρώσει τα χρυσά και κάποια στιγμή θα γίνει μια... στραβή.

«Οκτώ χρόνια κερδίζει συνέχεια. Μια δεύτερη θέση έχει μόνο. Ε, κάθε σουτ δεν μπαίνει γκολ… Του είπα να ξεκουραστεί τον χειμώνα, αλλά θέλει να κατεβεί στο Παγκόσμιο κλειστού» ανέφερε.

Τι είπε ο Πομάσκι για τον Καραλή

Ο σπουδαίος προπονητής αναφέρθηκε και στον Εμμανουήλ Καραλή.

«Τρία χρόνια φτιάξαμε μια υποστηρικτική ομάδα για τον Καραλή. Με αυτή την ασφάλεια άρχισε να δουλεύει και να βελτιώνεται καθημερινά. Έτσι ήρθαν τα μετάλλια. Και τώρα πλησιάζει τον Ντουπλάντις. Προχθές δεν του πήγε καλά ο αγώνας. Ο Μανόλο είναι πολύ κοντά στο να κάνει 6,20μ.» είπε ο Πομάσκι για τον πρωταθλητή του επί κοντώ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλα τα παιδιά έχουν όνειρα, αλλά λίγοι πέφτουν με τα μούτρα στη δουλειά. Εγώ είμαι λίγο αυστηρός. Θέλω πρωί-απόγευμα δουλειά. Ο Εμμανουήλ ανταποκρίθηκε. Του χρόνου θα πάρει πιο μεγάλα κοντάρια και περιμένουμε... τα πάντα» πρόσθεσε.

