Η αποκάλυψη Πομάσκι για το άλμα του Τεντόγλου που του έδωσε το χρυσό -«Πέρασε σαν βέλος και κέρδισε» - iefimerida.gr

Τα όσα συνέβησαν κατά τον μεγάλο τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ όπου ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη συνεχή φορά το χρυσό μετάλλιο, αποκάλυψε ο προπονητής του, Γιώργος Πομάσκι.

Ο ίδιος, μιλώντας στον λογαριασμό του ΣΕΓΑΣ στο Instagram, αναφέρθηκε αρχικά στην προετοιμασία πριν από τον μεγάλο τελικό του και τόνισε: «Το δούλεψε πολύ και αυτός με βοήθησε απίστευτα. Ήταν πολύ συγκεντρωμένος, πολύ αφοσιωμένος και ήταν σίγουρο ότι θα φτάσουμε εδώ φέτος. Η εξέλιξη του φορμαρίσματός του φέτος έδειξε ότι πάμε με μια σιγουριά 99%».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με τη στρατηγική, ο Γ. Πομάσκι δήλωσε για τον Μ. Τεντόγλου: «Είχε και μου το έλεγε στο λεωφορείο. Πάντα έχει ένα πλάνο. Εγώ είχα καταλάβει ότι ο αέρας είναι αντίθετος. Συνήθως τους πιο αδύνατους αθλητές τούς ενοχλεί και είχα μια ανησυχία, να το πω έτσι. Δεν ήθελε να ασχοληθεί με τέτοιες λεπτομέρειες. Ούτε τον έβλεπε τον αέρα, πέρασε σαν βέλος από μέσα και κέρδισε».

«Είπε "τώρα θα το κάνω" και το έκανε»

«Εμείς κάνουμε μόνο περάσματα. Στο πρώτο πέρασμα είπα: Κανένα πρόβλημα, σήμερα όλα θα πάνε καλά. Στον αγώνα υπάρχει ο ένας να προσπερνάει τον άλλο, απλώς εμείς ψάχναμε το καλό άλμα. Λίγο βιαζόταν ο Μίλτος να το ασφαλίσει και πάταγε πίσω. Του είπα: "Χαλάρωσε, μπες μέχρι το τέλος, κάνε το δικό σου άλμα". Είπε "τώρα θα το κάνω" και το έκανε», σημείωσε ο κ. Πομάσκι.

Ερωτηθείς για το αν περίμενε από την αρχή της συνεργασίας του με τον Μίλτο Τεντόγλου μια τόσο σπουδαία πορεία, ο Γ. Πομάσκι σημείωσε:

«Με τίποτα. Όταν αναλαμβάνεις ένα παιδί, πρώτον θέλεις να το μάθεις. Πρέπει να μάθεις τα βιώματά του, τον τρόπο σκέψης του, τη λειτουργία του. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν ότι, επειδή ήταν ένας πολύ καλός εκτελεστής προπονητικά, πιο πολύ τη σκέψη του ήθελα να μάθω. Να μπορώ να λειτουργώ και να είμαι χρήσιμος δίπλα του. Με τον καιρό τα έχω καταλάβει όλα, νομίζω, και θα τα πάμε πολύ καλά».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο του Μ. Τεντόγλου, ο κ. Πομάσκι σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είχε μια αναγκαστική περίοδο αποχής. Όλοι αρρώστησαν από κάποια γρίπη. Έτυχε και ο Μίλτος, μετά από τόσα χρόνια, να έχει αυτή την αρρώστια. Την αντιμετωπίσαμε γρήγορα, αλλά χάθηκε χρόνος και έτσι χάσαμε και ένα πρωτάθλημα».

«Ο Μίλτος έχει πολύ ισχυρή προσωπικότητα»

«Ο Μίλτος έχει πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Είναι ισχυρογνώμων. Είναι ένα παιδί που δεν είναι εύκολο, αλλά εάν ενώσουμε τη σκέψη μας και τον στόχο μας, μετά όλα γίνονται πολύ εύκολα. Είναι ο αθλητής που με έχει κουράσει λιγότερο από όλους. Απλώς εγώ θα ήθελα να είμαι πιο έτοιμος. Γιατί σε αυτή τη σκέψη που έχει ο Μίλτος πρέπει να μπω και εγώ μέσα, στην πραγματική αίσθηση που έχει για κάποια άσκηση, για κάποια συμμετοχή στον αγώνα. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι για εμένα».

Κλείνοντας, ο κ. Πομάσκι κλήθηκε να σχολιάσει το στιγμιότυπο όπου ο Τεντόγλου ξέχασε το μετάλλιό του και αν συμβαίνει το ίδιο στις προπονήσεις: «Σπάνια. Δεν δίνει σημασία στις λεπτομέρειες. Δίνει σημασία στην ουσία. Και στην ουσία είναι πάντα εκεί που πρέπει».