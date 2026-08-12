Πωλούνται έναντι 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον Κούσνερ οι Λέικερς - Ρεκόρ πώλησης στην ιστορία του NBA - iefimerida.gr

Στα «χέρια» του Τζος Κούσνερ περνάει το franchise των Λος Άντζελες Λέικερς, με τον Αμερικανό επιχειρηματία να ετοιμάζεται να δώσει το ποσό των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Είδηση που έσκασε σαν... βόμβα κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα από την Αμερική, οι Λος Άντζελες Λέικερς πωλούνται ξανά, ύστερα από μόλις δύο χρόνια! Μάλιστα, τα 12,5 δισεκατομμυρία θα αποτελέσουν ρεκόρ στην ιστορία του NBA.

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Όπως όλα δείχνουν, το franchise θα περάσει στα «χέρια» του δισεκατομμυριούχου, Τζος Κούσνερ και τον διεθύνοντα σύμβουλο της Disney, Μπομπ Άιγκερ, με το ποσό να... ζαλίζει.

NBA: Πωλούνται για δεύτερη φορά σε διάστημα δύο ετών οι Λος Άντζελες Λέικερς

Σε ένα όχι και τόσο... συνηθισμένο γεγονός, οι Λέικερς αλλάζουν «χέρια», μόλις δύο χρόνια μετά την τελευταία φορά που συνέβη αυτό. Συγκεκριμένα, ο Μαρκ Γουόλτερ είχε εξαγοράσει την ομάδα το 2025, ωστόσο έκανε δεκτή την πρόταση των Κούσνερ και Άιγκερ.

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Οι δύο νέοι επενδυτές ήθελαν εδώ και αρκετό καιρό να αποκτήσουν μία νέα ομάδα, στο πλαίσιο της επέκτασης του NBA στο Λας Βέγκας. Τελικά, το πλάνο αυτό... εγκαταλείφθηκε, με τους Αμερικανούς να «στρέφονται» σε ένα διαφορετικό πλάνο και να αγοράζουν την ομάδα του Λος Άντζελες.

Ποιος είναι ο νέος επενδυτής των Λέικερς, Τζος Κούσνερ

Ο Τζόσουα Κούσνερ είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας «Thrive Capital», η οποία επενδύει σε startups τεχνολογίας. Η Thrive έχει χρηματοδοτήσει εταιρείες όπως η Open AI, το Instagram και το Twitch. Αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές τεχνολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ ο αδελφός του έχει παντρευτεί την κόρη του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα αποτελεί συμμέτοχο της εταιρεία «Oscar Health», η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας στη Βόρεια Αμερική. Η συνολική του περιουσία, ανέρχεται στα 5.2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα, ήταν από τους ιδιώτες επενδυτές που έδειξαν ενδιαφέρον για εξαγορά του 20% των δικαιωμάτων του Μουντιάλ. Ωστόσο, οι αντιδράσεις στον χώρο του ποδοσφαίρου ανάγκασαν τον Ινφαντίνο να αποσύρει το σχέδιό του.