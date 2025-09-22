Πολονάρα: «Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, θα σας δω σύντομα στο παρκέ» - iefimerida.gr

Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Ακίλε Πολονάρα έχει συγκλονίσει τον ευρωπαϊκό αθλητισμό και όχι μόνο τους συμπαίκτες του στην εθνική Ιταλίας, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς αυτόν στο Eurobasket 2025.

Μετά τα μηνύματα συμπαράστασης από πολλούς φιλάθλους διαφορετικών εθνικοτήτων στα παρκέ κατά τη διάρκεια του EuroBasket, η Euroleague είχε ευχηθεί με ένα συγκινητικό βίντεο στον Ιταλό διεθνή πάουερ φόργουορντ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πολονάρα απάντησε σε αυτές τις ευχές δίνοντας μία υπόσχεση, πως σύντομα θα επιστρέψει στα παρκέ!

Ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος έχει διαγνωσθεί με λοιμώδη λευχαιμία, ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο θεραπειών του στην Ισπανία και περιμένει πλέον τη μεταμόσχευση μυελού των οστών ως επόμενο στάδιο στη θεραπεία του. Ο δότης έχει βρεθεί και σύντομα θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Συγκεκριμένα, ο Ακίλε Πολονάρα, είπε μιλώντας μπροστά στην κάμερα:

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ για όλη τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε. Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, ανυπομονώ να ξεκινήσω. Θα σας δω σύντομα στο παρκέ. Ευχαριστώ πολύ».