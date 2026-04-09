Πόλο: Ήττα με 16-14 από την Ιταλία για την εθνική ανδρών στην πρεμιέρα της β’ φάσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο - iefimerida.gr

Με το... αριστερό μπήκε η εθνική πόλο των ανδρών στον όμιλο για τις θέσεις 1-4 της προκριματικής φάσης του World Cup, η οποία διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε με 16-14 από την Ιταλία, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του γκρουπ.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία το Μεγάλο Σάββατο (11/4, 17:30) και την Ισπανία την Κυριακή του Πάσχα (12/4, 13:00), διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα, ώστε να έχει πιο βατό αντίπαλο στον προημιτελικό.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ με τη συμμετοχή της «οικοδέσποινας» Αυστραλίας, προκρίνονται ακόμη οι πρώτες πέντε ομάδες της Division 1 (Αλεξανδρούπολη) και οι πρώτες δύο ομάδες της Division 2, που διεξάγεται σχεδόν παράλληλα (7-13 Απριλίου) στη Μάλτα.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την τυπικά γηπεδούχο Ιταλία): 6-4, 3-6, 2-2, 5-2.

Διαιτητές: Κουροσάκι (Ιαπωνία), Κις (Σερβία)

Οι συνθέσεις:

ΙΤΑΛΙΑ (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 1, Γκουεράτο, Καμποπιάνο, Φερέρο 3, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε, Τζιανάτσα 1, Ιόκι Γκράτα 3, Μπαλτζαρίνι 1, Ντελ Μπάσο 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι 2.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος, Σκουμπάκης 1, Χατζής 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 4, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.

