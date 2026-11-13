Ποιος είναι ο Οδυσσέας Δήμας, ο οποίος συνελήφθη -Γιατί παραιτήθηκε το 2019, ποιοι είναι οι αθλητές που ανέδειξε [βίντεο]

Ο 58χρονος Οδυσσέα Δήμας, αδερφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα έχει γράψει τη δική του διαφορετική από αυτή του αδερφού του πορεία στην Άρση Βαρών.

Ο Οδυσσέας Δήμας είναι ένας από τους πλέον γνωστούς Έλληνες προπονητές στον χώρο της άρσης βαρών, τόσο λόγω της σύνδεσης του ονόματός του με τις εθνικές ομάδες και την ανάδειξη νέων ταλέντων, όσο και εξ αιτίας της αθλητικής του πορείας δίπλα στον αδελφό του, τετράκις Ολυμπιονίκη Πύρρο Δήμα.

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Γεννημένος το 1968 Χιμάρα, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον άρρηκτα συνδεδεμένο με τον αθλητισμό και τη σκληρή δουλειά. Ακολουθώντας την πορεία της οικογένειάς του, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά και προπονητικά, αποκτώντας πολυετή εμπειρία στα βαριά αθλήματα.

Η καριέρα του Οδυσσέα Δήμα στους πάγκους της άρσης βαρών περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς σε συλλογικό, ομοσπονδιακό αλλά και διεθνές επίπεδο

Τον Απρίλιο του 2018, όταν εκτελούσε χρέη βοηθού του ομοσπονδιακού προπονητή Χρήστου Κωνσταντινίδη, το όνομά του αναφέρθηκε σε έγγραφο σχετικά με αθλήτρια που βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ.

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Ο ίδιος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη, δηλώνοντας στο Gazzetta.gr ότι η συγκεκριμένη αθλήτρια δεν προπονούνταν ποτέ μαζί του και ότι το όνομά του συμπεριλήφθηκε λανθασμένα στο επίσημο έγγραφο.

Γιατί υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού

Διετέλεσε επί σειρά ετών ομοσπονδιακός και αναπτυξιακός προπονητής στην Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών (ΕΟΑΒ), επιβλέποντας την προετοιμασία αθλητών και αθλητριών στα κλιμάκια του ΟΑΚΑ. Το 2019 υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού, ωστόσο παρέμεινε ενεργός στο άθλημα από το πόστο της ανάπτυξης.

Παραιτήθηκε έπειτα από ένταση που δημιουργήθηκε με ορισμένους αθλητές της Εθνικής ομάδας. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής είχε προηγηθεί επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και αθλητές που προπονούνταν στο εθνικό κλιμάκιο του ΟΑΚΑ, γεγονός που οδήγησε στη διατάραξη του κλίματος στην ομάδα.

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Παρέμεινε αναπτυξιακός προπονητής σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες

Μετά από συνάντηση και συζητήσεις που είχε ο αδελφός του, Πύρρος Δήμας, με τους αθλητές του κλιμακίου, ο Οδυσσέας Δήμας αποφάσισε να αποχωρήσει από το πόστο του ομοσπονδιακού τεχνικού ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση.

Παρά την παραίτησή του από την ανδρική και γυναικεία εθνική ομάδα, δεν απομακρύνθηκε από την ομοσπονδία, καθώς συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως αναπτυξιακός προπονητής σε μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες.

Υπό την καθοδήγησή του προπονήθηκαν αθλητές της νέας γενιάς με διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Εβίτα Καραθανάση έφτασε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου και του τίτλου της πρωταθλήτριας Ευρώπης νεανίδων. Ο γιος του Γιώργος Μάριος Δήμας, έχει καταρρίψει πανελλήνια ρεκόρ στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες υπό την επίβλεψή του.

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Οι υπηρεσίες του στην Ουγκάντα

Πέρα από τα ελληνικά δεδομένα, έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας κατά το παρελθόν τεχνικά καθήκοντα και στην εθνική ομάδα άρσης βαρών της Ουγκάντα, σε συνεργασία με τον αδελφό του. Προετοίμασε τον νεαρό αθλητή Hamdan Lutaaya Sserwadda για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων του 2018 (κατηγορία 62 κιλών), οδηγώντας τον σε ατομικά ρεκόρ στο αρασέ, το ζετέ και το σύνολο.

Παρότι ο ίδιος διατηρούσε διαχρονικά χαμηλότερο δημόσιο προφίλ σε σύγκριση με τον Ολυμπιονίκη αδελφό του, η παρουσία του υπήρξε σταθερή στην ελληνική άρση βαρών επί δεκαετίες. Το όνομά του ήρθε εκ νέου στο προσκήνιο της επικαιρότητας έπειτα από τη σύλληψή του στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας για υπόθεση διακίνησης και χορήγησης απαγορευμένων ουσιών (αναβολικά).