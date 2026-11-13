Ποινή φυλάκισης έξι μηνών για τον Νουρμαγκομέντοφ και μέλη της ομάδας του μετά την άγρια συμπλοκή στο Άμπου Ντάμπι [βίντεο]

Η άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ και Μεράμπ Ντβαλισβίλι είχε «βαριές» συνέπειες, καθώς επιβλήθηκε στον αθλητή και σε μέλη της ομάδας του ποινή φυλάκισης έξι μήνων.

«Βαρύς» ήταν ο πέλεκυς της δικαιοσύνης για τον Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ και ακόμη πέντε άτομα από το περιβάλλον του, μετά την άγρια συμπλοκή με τον Μεράμπ Ντβαλισβίλι σε ξενοδοχείο του Άμπου Ντάμπι. Ο πρωταθλητής του PFL και οι υπόλοιποι πέντε εμπλεκόμενοι καταδικάστηκαν σε έξι μήνες φυλάκισης για τη συμμετοχή τους στο περιστατικό.

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Επιπλέον, τους επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 300.000 ντιρχάμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (περίπου 70.000 ευρώ), ενώ μετά την έκτιση της ποινής τους αναμένεται να απελαθούν από τη χώρα.

Ποινές και σε άτομα που βιντεοσκόπησαν τη συμπλοκή

Με την ίδια ποινή τιμωρήθηκαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και δύο ακόμη άτομα, τα οποία κατέγραψαν σε βίντεο τη συμπλοκή και στη συνέχεια δημοσιοποίησαν το υλικό, παραβιάζοντας την ιδιωτικότητα των εμπλεκομένων. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκαν έξι μήνες φυλάκισης και πρόστιμο 300.000 ντιρχάμ.

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Στον αντίποδα, ο Μεράμπ Ντβαλισβίλι και ο Σάμπα Λαζισβίλι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 50.000 ντιρχάμ (περίπου 11.700 ευρώ) ο καθένας, για διατάραξη της δημόσιας ασφάλειας και επίθεση σε άλλα πρόσωπα. Ωστόσο, αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι δικαστικές εξελίξεις ενδέχεται να έχουν σοβαρό αντίκτυπο και στην καριέρα του Ουσμάν Νουρμαγκομέντοφ, καθώς η καταδίκη του μπορεί να περιπλέξει τα σχέδιά του για το μέλλον, την ώρα που το όνομά του είχε συνδεθεί με ένα πιθανό βήμα προς το UFC.