Ποινή 12 αγωνιστικών στον Οβόνο για την θανατηφόρα σύγκρουση με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ της Τενερίφης -Έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία εξ αμελείας

«Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της περιγραφόμενης συμπεριφοράς και τις συνοδευτικές περιστάσεις, δικαιολογείται η μέγιστη κύρωση, δηλαδή η αποβολή από 12 αγώνες», αναφέρει η Επιτροπή.

Η ανείπωτη τραγωδία που σόκαρε το ισπανικό και σύσσωμο του παγκόσμιο ποδόσφαιρο φέρνει βαριά τιμωρία για τον Χεσούς Οβόνο. Ο τερματοφύλακας της Ανδόρα τέθηκε εκτός δράσης για 12 αγωνιστικές μετά τη μοιραία σύγκρουση με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα﻿ που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του παίκτη της Τενερίφης.

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Η πειθαρχική επιτροπή της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε στις 13 Νοεμβρίου την επιβολή αποκλεισμού 12 αγωνιστικών στον διεθνή γκολκίπερ της Ισημερινής Γουινέας, για το περιστατικό που σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο αναμέτρησης της La Liga 2.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της επιτροπής, η σοβαρότητα της συμπεριφοράς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν δικαιολογούν τη μέγιστη προβλεπόμενη αγωνιστική κύρωση. Μάλιστα, ο προπονητής της Ανδόρα , Κάρλες Μάνσο, είχε ξακαθαρίσει ότι θα είναι ο Οβόνο που θα αποφασίσει αν και πότε θα επιστρέψει στο ποδόσφαιρο μετά το τραγικό περιστατικό.

Η ανακοίνωση της επιτροπής για τον Οβόνο

«Η αξιολόγηση της υπό εξέταση συμπεριφοράς σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να βασίζεται στα γεγονότα που καταγράφονται ρητά στην αναφορά του διαιτητή, η οποία αναφέρει ότι ο παίκτης αποβλήθηκε για "βίαιο χτύπημα αντιπάλου στο στήθος με το πόδι του, χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη, ενώ η μπάλα ήταν σε παιχνίδι"», ανέφερε η επιτροπή σε δήλωσή της.

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«Η τραγική κατάληξη του περιστατικού, που οδήγησε στο θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ, είναι γνωστή στο ευρύ κοινό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της περιγραφόμενης συμπεριφοράς και τις συνοδευτικές περιστάσεις… δικαιολογείται η μέγιστη κύρωση, δηλαδή η αποβολή από 12 αγώνες».

Έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Την ίδια ώρα, οι ισπανικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. Συγκεκριμένα, η Ομάδα Ανθρωποκτονιών της Εθνικής Αστυνομίας στη Σάντα Κρουζ της Τενερίφης ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Στη διαδικασία αναμένεται να συμμετάσχουν και οι εισαγγελικές Αρχές.Από την πλευρά τους, οι δικαστικές Αρχές των Καναρίων Νήσων διευκρίνισαν πως η έναρξη δικαστικής έρευνας αποτελεί τυπική διαδικασία βάσει της ισπανικής νομοθεσίας, καθώς κάθε θάνατος που χαρακτηρίζεται μη φυσικός οδηγεί αυτομάτως σε σχετική διερεύνηση.

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«Οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου»

Ο Οβόνο είχε δηλώσει ότι βιώνει «πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου» μετά το θάνατο του Ντε Μιγκέλ. «Αυτές είναι οι πιο δύσκολες μέρες της ζωής μου. Δυσκολεύομαι να βρω τα λόγια, και μου είναι πολύ δύσκολο να επεξεργαστώ ό,τι έχει συμβεί», ήταν τα λόγια του τερματοφύλακα σε ανακοίνωση που δημοσίευσε ο σύλλογός του την περασμένη εβδομάδα.

«Νιώθω απέραντο πόνο για την απώλεια του Jesús. Σκέφτομαι αυτόν, την οικογένειά του και όλους τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν. Γνωρίζω ότι θα υπάρξουν πολλά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα αντιμετωπίσω ό,τι προκύψει με τον μέγιστο σεβασμό. Αλλά αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο εκτός από τον Χεσούς και τον πόνο που βιώνουμε. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χεσούς».

Η μοιραία σύγκρουση που πάγωσε το ισπανικό ποδόσφαιρο

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, περίπου στη μεσαία γραμμή του γηπέδου. Ο Οβόνο επιχείρησε να απομακρύνει την μπάλα, όμως συγκρούστηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα με τον Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλαμέδα.

Ο διαιτητής απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον τερματοφύλακα της Ανδόρα, ωστόσο η εξέλιξη της υπόθεσης ήταν πολύ πιο δραματική από μια απλή αποβολή.

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Ο 30χρονος επιθετικός της Τενερίφης διακομίστηκε στο νοσοκομείο και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δίνοντας μάχη για τη ζωή του. Δυστυχώς, μία ημέρα μετά τη σύγκρουση υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την ποδοσφαιρική κοινότητα.