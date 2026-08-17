Ποια είναι η αθλήτρια Λίσα Ιτόγια που έπεσε θύμα ρατσισμού στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Ρατσιστική επίθεση μέσω διαδικτύου δέχθηκε πριν από μερικές ημέρες μια 16χρονη αθλήτρια του μπάσκετ της Εθνικής Κορασίδων με καταγωγή από τη Νιγηρία. Ποια είναι όμως η Λίσα Ιτόγια;



Η 16χρονη γκαρντ του Παναθλητικού Συκεών, βρέθηκε προ ημερών στο επίκεντρο, μετά την νίκη της Εθνικής Κορασίδων στο FIBA U16 Women’s Eurobasket Division B, στα Ιωάννινα.



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Η Λίσα Ιτόγια αναδείχθηκε μάλιστα, μία από τις κορυφαίες παίκτριες της Ελλάδας στη διοργάνωση, έχοντας κατά μέσο όρο 19,3 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ.

Η απάντηση της 16χρονης αθλήτριας στα ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκε

Η 16χρονη γκαρντ, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα από Νιγηριανούς γονείς, σε ανάρτησή της μετά τη νίκη της Εθνικής Κορασίδων, αναφέρθηκε στον ρατσισμό που έχει αντιμετωπίσει αλλά και στην περηφάνια που αισθάνεται φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος.

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Η 16χρονη γκαρντ, η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα από Νιγηριανούς γονείς, επέλεξε μετά την πρόκριση της Εθνικής να στείλει ένα ιδιαίτερα δυνατό μήνυμα μέσω των social media. Με ανάρτησή της στο Instagram αναφέρθηκε στον ρατσισμό που έχει αντιμετωπίσει αλλά και στην περηφάνια που αισθάνεται φορώντας τη φανέλα της Ελλάδας.

Η Ιτόγια ξεκαθάρισε πως τα αρνητικά σχόλια δεν πρόκειται να την αποτρέψουν από το να κυνηγήσει το όνειρό της, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται και να εκπροσωπεί τη χώρα στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε.

«Είμαι Ελληνονιγηριανή», έγραψε, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να είχε αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας, αλλά επέλεξε «τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα όπου μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου». «Θα συνεχίσω να φοράω με υπερηφάνεια τη φανέλα της χώρας μου» πρόσθεσε.

Η απάντηση της 16χρονης αθλήτριας στα ρατσιστικά σχόλια που δέχθηκε

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Η Λίζα Ιτόγια, η οποία μίλησε για τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε, δήλωσε επίσης ότι τα περιστατικά αυτά δεν πρόκειται να την εμποδίσουν να εκπροσωπεί την Ελλάδα.

«Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Θα συνεχίσω να φοράω με υπερηφάνεια τη φανέλα της χώρας μου», έγραψε η Ιτόγια

Η ανάρτηση της 16χρονης αθλήτριας

Στην ανάρτησή της, η Λίζα Ιτόγια ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλώς και μόνο επειδή έχω διαφορετικό χρώμα δέρματος. Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή. Θα μπορούσα τώρα να βρίσκομαι στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα στην οποία μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου. Οπότε σας ευχαριστώ που βρίζετε ένα 16χρονο κορίτσι επειδή απλώς κυνηγά το όνειρό της. Μπορείτε να με κρίνετε, να αμφιβάλλετε για μένα και μπορείτε να προσπαθείτε να με ρίξετε, αλλά ποτέ δεν θα με καθορίσετε. Θα συνεχίσω να δουλεύω. Θα συνεχίσω να παλεύω. Θα συνεχίσω να φοράω τη φανέλα της χώρας μου με περηφάνια. Γιατί έχω τον Θεό στο πλευρό μου. Και με τον Θεό δίπλα μου, τίποτα και κανένας δεν μπορεί να με σταματήσει».

Ποια είναι η 16χρονη Λίσα Ιτόγια

Μόλις στα 16 της χρόνια, η Λίσα Ιτόγια έχει καταφέρει να γίνει ένα από τα πρόσωπα του ελληνικού γυναικείου μπάσκετ.

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Η Λίσα Ιτόγια με τους γονείς της

Η Λίσα Ιτόγια γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 2010 στην Ελλάδα από Νιγηριανούς γονείς. Αγωνίζεται στη θέση της γκαρντ, έχει ύψος 1,73 μ. και φορά το Νο30 με την Εθνική Κορασίδων. Σε συλλογικό επίπεδο ανήκει στον Παναθλητικό Συκεών.

Η πορεία της στο μπάσκετ άρχισε από τα αναπτυξιακά κλιμάκια της Θεσσαλονίκης. Ήδη σε ηλικία 14 ετών είχε κληθεί στα κλιμάκια U14 της ΕΚΑΣΘ, δείχνοντας από νωρίς ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις για να ξεχωρίσει. Τη σεζόν 2024-25 πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 22,6 πόντους, 4,2 ριμπάουντ, 3,2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα. Παράλληλα συμμετείχε στο W Rising Stars.

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Το επόμενο μεγάλο βήμα ήρθε το 2026, όταν κλήθηκε στην Εθνική Κορασίδων U16. Στο EuroBasket Β' Κατηγορίας στα Ιωάννινα εξελίχθηκε σε μία από τις βασικότερες επιθετικές επιλογές της Ελλάδας. Μέχρι την πρόκριση στον τελικό είχε 19,3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι.