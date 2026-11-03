Το ποδόσφαιρο θρηνεί για τον χαμό του Χεσούς Ντε Μιγκέλ: Τα συλλυπητήρια των Μέσι και Εμπαπέ [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Σε πένθος έχει βυθιστεί ο ποδοσφαιρικός κόσμος μετά τον άδικο χαμό του Χεσούς Ντε Μιγκέλ, με τους μεγαλύτερους αστέρες να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

Σε πένθος έχει βυθιστεί ο κόσμος του ποδοσφαίρου, καθώς το πρωί της Τρίτης (3/11) έγινε γνωστή μία δυσάρεστη είδηση. Ο Χεσούς Ντε Μιγκέλ έφυγε άδικα από την ζωή, μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οουόνο, με τους μεγαλύτερους σταρ να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους.

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Μεταξύ αυτών ήταν ο Λιονέλ Μέσι, ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Σέρχιο Ράμος, αλλά και άλλοι άνθρωποι του χώρου, όπως ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Λιονέλ Μέσι: «Δεν υπάρχουν λόγια...»

«Δεν υπάρχουν λόγια… Τα θερμά μου συλλυπητήρια και πολλή δύναμη σε όλη την οικογένεια και τους φίλους του/της. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.»

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Κιλιάν Εμπαπέ: «Πολύ μεγάλη θλίψη»

«Πολύ μεγάλη θλίψη, δεν υπάρχουν λόγια. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη.»



Ενός λεπτού σιγής στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης και της Σεβίλλης

Στις προπονήσεις της Τρίτης (3/11) στην Ρεάλ Μαδρίτης και την Σεβίλλη, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, λόγω του άδικου θανάτου του Χεσούς Ντε Μιγκέλ.

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Τα συλλυπητήριά τους εξέφρασαν πολλές ακόμη προσωπικότητες στον χώρο του αθλητισμού, όπως ο Μάικλ Ολίσε, ο Ασράφ Χακίμι, ο Ράφα Ναδάλ και ο Τιμπό Κουρτουά.