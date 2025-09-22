Ποδοσφαιρικός παράγοντας έχει δεσμό με την κατά 27 χρόνια μικρότερη γραμματέα του -Το πανάκριβο δώρο που της χάρισε - iefimerida.gr

Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη για τη σχέση γνωστού ποδοσφαιρικού παράγοντα με την πρώην γραμματέα του.
Πρωταγωνιστές της υπόθεσης είναι ο Ζντράβκο Μάμιτς, επί σειρά ετών παράγοντας της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, και η Γελένα Πλάνισιτς, η οποία στο παρελθόν εργαζόταν ως γραμματέας του και πλέον είναι σύντροφός του.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σχέση τους διαρκεί περίπου τέσσερα χρόνια, από την περίοδο που η Πλάνισιτς είχε ρόλο στενής συνεργάτιδας του Μάμιτς.
Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο