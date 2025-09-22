Ποδοσφαιρικός παράγοντας έχει δεσμό με την κατά 27 χρόνια μικρότερη γραμματέα του -Το πανάκριβο δώρο που της χάρισε - iefimerida.gr

Αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη για τη σχέση γνωστού ποδοσφαιρικού παράγοντα με την πρώην γραμματέα του.

Πρωταγωνιστές της υπόθεσης είναι ο Ζντράβκο Μάμιτς, επί σειρά ετών παράγοντας της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, και η Γελένα Πλάνισιτς, η οποία στο παρελθόν εργαζόταν ως γραμματέας του και πλέον είναι σύντροφός του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η σχέση τους διαρκεί περίπου τέσσερα χρόνια, από την περίοδο που η Πλάνισιτς είχε ρόλο στενής συνεργάτιδας του Μάμιτς.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.