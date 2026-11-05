«Ζημιά» στην ΑΕΚ με Ζούμπκοφ -Χάνει τον Ουκρανό εξτρέμ για 6-8 εβδομάδες λόγω κατάγματος - iefimerida.gr

Χωρίς τον Ολεξάντρ Ζουμπκόφ θα πορευτεί η ΑΕΚ τις επόμενες 6-8 εβδομάδες καθώς ο Ουκρανός εξτρέμ διαπιστωθηκε οτι εχει υποστεί κάταγμα κόπωσης στην κνήμης.

Το χειρότερο σενάριο για τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ είναι να λείψει για δυο μήνες, με τον Ουκρανό εξτρέμ της ΑΕΚ να έχει πάρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής το τελευταίο διάστημα από τον Μάρκο Νίκολιτς και παιχνίδια στα πόδια του, είτε ως βασικός είτε ως αλλαγή.

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Πλήγμα στην ΑΕΚ με Ζούμπκοφ στα... πιτς

Άσχημα νέα προέκυψαν για τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, καθώς ο τραυματισμός που αποκόμισε στον αγώνα της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια αποδείχθηκε πιο σοβαρός από ό,τι αρχικά φαινόταν.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων, ο Ουκρανός εξτρέμ έχει υποστεί κάταγμα κόπωσης στην κνήμη, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση από τα μέσα Δεκεμβρίου έως τις αρχές Ιανουαρίου, ανάλογα με την πορεία της αποθεραπείας του.

Κάπως έτσι, ο Μάρκο Νίκολιτς θα κληθεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Ευρώπη μιας και είναι κανονικά δηλωμένος στην λίστα της UEFA και μένει να φανεί το αν η ΑΕΚ προχωρήσει σε κάποια αλλαγή με... φόντο τον Ντέρεκ Κουτέσα.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Ζούμπκοφ μπήκε αλλαγή στο 88ο λεπτό του παιχνιδιού με τη Ρεάλ, αντικαθιστώντας τον Λούκα Γιόβιτς. Τη φετινή χρονιά σε 14 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και έχει πετύχει δύο γκολ, ένα στο Κύπελλο Ελλάδος απέναντι στον Πανσερραϊκό και ένα κόντρα στον Παναιτωλικό.