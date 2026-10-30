«Πλήγμα» στην Κόμο πριν την ΑΕΚ -Τραυματίστηκε ο Μόιζε Κεν και χάνει το ευρωπαϊκό... ραντεβού με τους «κιτρινόμαυρους» - iefimerida.gr

Αναπάντεχο πρόβλημα στην Κόμο, καθώς ο Μόιζε Κεν παρουσίασε επιπλοκές στην αποθεραπεία του και θα χάσει τον αγώνα της ιταλικής ομάδας με την ΑΕΚ για το Champions League.

«Πονοκέφαλος» δημιουργήθηκε στην Κόμο του Τάσου Δουβίκα, λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση με την ΑΕΚ (24/11) για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς ο Μόιζε Κεν τέθηκε εκτός δράσης.

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Συγκεκριμένα, ο Ιταλός επιθετικός αντιμετωπίζει από την αρχή της σεζόν τραυματισμό στην κνήμη, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί στα «πιτς» για περισσότερο από έναν μήνα.

Η επιστροφή του φαινόταν πως πλησιάζει, ωστόσο η ιταλική ομάδα ενημέρωσε πως παρουσίασε επιπλοκές στην αποθεραπεία του και θα χρειαστεί να μείνει ακόμη πέντε εβδομάδες εκτός.

Κάτι που σημαίνει πως θα χάσει και το παιχνίδι με την «Ένωση», με τον Σεσκ Φάμπρεγκας να αναζητάει εναλλακτικές λύσεις για την επιθετική γραμμή της ομάδας του.

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Η ανακοίνωση της Κόμο για τον τραυματισμό του Μόιζε Κεν

«Η Κόμο 1907 ανακοινώνει ότι ο ποδοσφαιριστής Μόιζε Κεν υποβλήθηκε σε θεραπεία στο Ινστιτούτο Cugat στη Βαρκελώνη, με στόχο την πλήρη αποκατάστασή του από τον πρόσφατο τραυματισμό του στην κνήμη.

Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Ο χρόνος αποθεραπείας εκτιμάται περίπου στις πέντε εβδομάδες, ενώ η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά, ανάλογα με την κλινική του πορεία.

Η ομάδα θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Dr. Cugat και το επιτελείο του και εύχεται στον Μόιζε ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».