Αυτό είναι το πιο συγκινητικό βίντεο που θα δείτε φέτος για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας - iefimerida.gr

Ο τελικός Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ είναι το μεγάλο γεγονός του Σαββάτου (25/4 - 20:30).

Με έναν μικρό φίλο του ΟΦΗ να μαθαίνει από τον πατέρα του ότι θα ταξιδέψουν στον Βόλο, να δουν την αγαπημένη τους ομάδα να διεκδικεί ένα τρόπαιο και να λυγίζει από τη συγκίνησή του.

Με ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media της ομάδας, ο μικρός Γιαννάκης μαθαίνει από τον πατέρα του ότι θα παρευρεθούν στον Βόλο. Η συνέχεια, μόλις βλέπει το εισιτήριο, άκρως συγκινητική.

Ο μικρός ξέσπασε σε κλάματα, αγκαλιάζοντας τον πατέρα του για αυτό το δώρο που του έκανε, χαρίζοντας απίθανες εικόνες. «Κι αν κάποιος σας ρωτήσει… “Μα πως κάνετε έτσι που θα πάτε στον Βόλο για τον Τελικο; Τόσο σημαντικό είναι”; Απλώς, δείξτε του αυτό το βίντεο, με την αντίδραση του μικρού Γιαννάκη, όταν έμαθε την έκπληξη που του έκανε ο μπαμπάς του, να πάνε μαζί στο Πανθεσσαλικό!» αναφέρει στην ανάρτησή του ο ΟΦΗ.

Μία από τις πιο συγκινητικές και αληθινές στιγμές που θα δει κανείς στα social media αυτές τις ημέρες, ενόψει του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας.