Κύπελλα Ευρώπης: Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στη League Phase - iefimerida.gr

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ έχουν διαφορετικά δεδομένα μετά τα πρώτα ματς των playoffs και ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data βάζει στο μικροσκόπιο τη League Phase.

ΟΦΗ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ έδωσαν τις πρώτες τους «μάχες» στα playoffs και πλέον όλα τα βλέμματα στρέφονται στις ρεβάνς, με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data να αποτυπώνει τις πιθανότητες πρόκρισης των ελληνικών ομάδων.

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Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ίδια για όλους. Η κρητική ομάδα έχει αποκτήσει τεράστιο πλεονέκτημα, το «τριφύλλι» διατηρεί οριακά το πάνω χέρι, ενώ ο «δικέφαλος του βορρά» βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία με την Μπραν.

88% ο ΟΦΗ για πρόκριση μετά το εμφατικό 3-0

Ο ΟΦΗ έκανε το μεγάλο βήμα από το πρώτο παιχνίδι. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ήταν εντυπωσιακή στο Παγκρήτιο και με το 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας βρίσκεται πλέον με το ένα πόδι στη League Phase του Europa League.

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Δεν είναι τυχαίο πως το Football Meets Data δίνει στους Κρητικούς 88% πιθανότητες πρόκρισης, ενώ η βουλγαρική ομάδα έχει μόλις 12% για να κάνει την ανατροπή.

Με άλλα λόγια, ο ΟΦΗ έχει μετατρέψει τη ρεβάνς σε υπόθεση… διαχείρισης, έχοντας πλέον ξεκάθαρα τον πρώτο και πολύ σημαντικό λόγο για την πρόκριση.

Μικρό προβάδισμα για Παναθηναϊκό με το 2-2

Στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε τα πράγματα είναι σαφώς πιο δύσκολα. Το 2-2 στο ΟΑΚΑ άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς και έδωσε στους Τσέχους σημαντικές ελπίδες ενόψει της ρεβάνς στην έδρα τους. Ωστόσο, σύμφωνα με το Football Meets Data, οι «πράσινοι» εξακολουθούν να έχουν το προβάδισμα.

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Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έχει 57% πιθανότητες πρόκρισης, έναντι 43% της Χράντετς Κράλοβε. Η διαφορά είναι μικρή και αποτυπώνει τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής του «τριφυλλιού». Μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, η πρόκριση παραμένει απολύτως ανοικτή και η ρεβάνς στην Τσεχία αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Απόλυτο 50-50 του ΠΑΟΚ με την Μπραν

Ακόμη πιο οριακή είναι η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Η ισοπαλία 1-1 με την Μπραν στην Τούμπα δεν έδωσε ξεκάθαρο πλεονέκτημα σε καμία από τις δύο ομάδες και ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data επιβεβαιώνει αυτή την εικόνα. Οι πιθανότητες πρόκρισης είναι 50%-50%.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα ταξιδέψει στο Μπέργκεν γνωρίζοντας πως χρειάζεται ένα μεγάλο αποτέλεσμα στη Νορβηγία για να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Από την άλλη, η Μπραν έχει ακριβώς τις ίδιες πιθανότητες να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.