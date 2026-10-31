Πήρε... φωτιά ο Αντετοκούνμπο: Με triple-double έδωσε τη νίκη στους Χιτ στην πρεμιέρα του NBA Cup - iefimerida.gr

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με triple-double υπέγραψε την μεγάλη νίκη των Χιτ επί των Πέισερς, φέρνοντας τη 2η σερί νίκη μετά το 0-4 στο NBA Cup.



Το NBA Cup ξεκίνησε και φρόντισε να μας προσφέρει συναρπαστικές στιγμές και εντυπωσιακά παιχνίδια. Σε μια από αυτές τις θεαματικές αναμετρήσεις της διοργάνωσης, ήταν εκείνη των Μαϊάμι Χιτ οι οποίοι υποδέχθηκαν τους Ιντιάνα Πέισερς στο «Kaseya Center» σε ένα ματς γεμάτο επιθετικό… σόου.

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