 Πήρε... φωτιά ο Αντετοκούνμπο: Με triple-double έδωσε τη νίκη στους Χιτ στην πρεμιέρα του NBA Cup - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Πήρε... φωτιά ο Αντετοκούνμπο: Με triple-double έδωσε τη νίκη στους Χιτ στην πρεμιέρα του NBA Cup

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον αγώνα των Χοκς με τους Μαϊάμι Χιτ στο NBA
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον αγώνα των Χοκς με τους Μαϊάμι Χιτ στο NBA/Φωτογραφία:AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με triple-double υπέγραψε την μεγάλη νίκη των Χιτ επί των Πέισερς, φέρνοντας τη 2η σερί νίκη μετά το 0-4 στο NBA Cup.

Το NBA Cup ξεκίνησε και φρόντισε να μας προσφέρει συναρπαστικές στιγμές και εντυπωσιακά παιχνίδια. Σε μια από αυτές τις θεαματικές αναμετρήσεις της διοργάνωσης, ήταν εκείνη των Μαϊάμι Χιτ οι οποίοι υποδέχθηκαν τους Ιντιάνα Πέισερς στο «Kaseya Center» σε ένα ματς γεμάτο επιθετικό… σόου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ