Ορμπελίν Πινέδα: Ο «εγκέφαλος» της ΑΕΚ που την οδηγεί στο θρόνο της πρωταθλήτριας Ελλάδος - iefimerida.gr

Η ΑΕΚ βαδίζει ολοταχώς για το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στη Super League και η (ήδη) επιτυχημένη σεζόν έχει την υπογραφή του Πινέδα.

Αν επιχειρήσει κανείς να «αποκωδικοποιήσει» το ποδόσφαιρο της ΑΕΚ, θα καταλήξει αναπόφευκτα στον Πινέδα.

Ο Μεξικανός αποτελεί τον απόλυτο συνδετικό κρίκο στο σύστημα, έναν παίκτη που κινείται ανάμεσα στις γραμμές και γεφυρώνει άμυνα και επίθεση στο ποδόσφαιρο με σπάνια συνέπεια. Δεν είναι ένας χαφ συγκεκριμένου ρόλου, αλλά ένα «πολυεργαλείο» που μπορεί να λειτουργήσει ως 8άρι, 10άρι ή και εσωτερικός εξτρέμ, ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα.

Σε επίπεδο αριθμών, η επιρροή του αποτυπώνεται ξεκάθαρα. Καταγράφει σταθερά υψηλά ποσοστά σε επιτυχημένες πάσες (συχνά πάνω από 85%), ενώ βρίσκεται στους κορυφαίους της ομάδας σε recoveries και κερδισμένες μονομαχίες στον άξονα. Παράλληλα, η συμμετοχή του στο επιθετικό τρίτο είναι διαρκής, είτε με πάσες-κλειδιά είτε μέσω κινήσεων στον χώρο που ανοίγουν διαδρόμους για τους συμπαίκτες του.

Αυτό που τον ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι η ικανότητά του να «διαβάζει» το παιχνίδι σε πραγματικό χρόνο. Ξέρει πότε να κρατήσει την μπάλα και πότε να επιταχύνει, πότε να πιέσει και πότε να καλύψει χώρο. Σε μια ομάδα που βασίζεται στην ένταση και την ταχύτητα αποφάσεων, ο Πινέδα λειτουργεί ως ο παίκτης που διασφαλίζει ότι όλα γίνονται με σωστό timing.

Ο Πινέδα είναι ο άνθρωπος που οδηγεί στον τίτλο την ΑΕΚ﻿

Η ΑΕΚ του φετινού πρωταθλητισμού βασίζεται σε ένα μοντέλο υψηλής πίεσης και άμεσων μεταβάσεων. Εκεί, ο Πινέδα είναι καταλυτικός. Είναι από τους πρώτους που ενεργοποιούνται στο πρέσινγκ, πιέζοντας αμέσως μετά την απώλεια της μπάλας και ανακτώντας κατοχές σε κρίσιμες ζώνες. Αυτή η ικανότητα μεταφράζεται σε περισσότερες επιθέσεις σε ανοργάνωτη άμυνα για την ΑΕΚ, κάτι που της έχει φέρει αρκετά γκολ.

Επιπλέον, η τοποθέτησή του στον χώρο είναι υποδειγματική. Κλείνει διαδρόμους αντιπάλων για πάσες, βοηθά στην αμυντική ισορροπία και παράλληλα προσφέρει πάντα μια «εύκολη» επιλογή στον συμπαίκτη που έχει την μπάλα. Αυτό μειώνει τα λάθη στην ανάπτυξη και επιτρέπει στην ομάδα να διατηρεί τον έλεγχο ακόμα και σε παιχνίδια υψηλής έντασης.

Στο επιθετικό κομμάτι, η συμβολή του είναι εξίσου σημαντική. Δεν περιορίζεται σε ασφαλείς πάσες, αλλά ψάχνει κάθετες μπάλες και κινήσεις ανάμεσα στις γραμμές, συμβάλλοντας τόσο στη δημιουργία όσο και στην εκτέλεση φάσεων. Η παρουσία του αυξάνει την ποιότητα των επιθέσεων της ΑΕΚ, ακόμα κι αν ο ίδιος δεν καταγράφει πάντα την τελική ενέργεια.

Ένας ηγέτης που κάθε ομάδα θα ήθελε στο ρόστερ της

Ένα από τα μεγαλύτερα «όπλα» του Πινέδα είναι η σταθερότητά του. Σε μια σεζόν όπου η πίεση του τίτλου είναι συνεχής, ο Μεξικανός διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Δεν εξαρτάται από τη φόρμα της στιγμής, αλλά από μια συνολική κατανόηση του παιχνιδιού που τον καθιστά αξιόπιστο σε κάθε συνθήκη.

Παράλληλα, η φυσική του κατάσταση του επιτρέπει να ανταποκρίνεται σε υψηλό τέμπο για 90 λεπτά. Καλύπτει πολλά χιλιόμετρα ανά αγώνα, συμμετέχει ενεργά και στις δύο φάσεις και δεν «κρύβεται» σε κρίσιμες στιγμές. Αυτή η συνεχής παρουσία είναι που κάνει τη διαφορά σε παιχνίδια λεπτομερειών.

Αν η ΑΕΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα, θα πρόκειται για μια ομαδική επιτυχία. Ωστόσο, ο Πινέδα είναι ο παίκτης που δίνει συνοχή στο σύνολο. Ο ποδοσφαιριστής που μετατρέπει το πλάνο σε πράξη και το τακτικό μοντέλο σε αποτέλεσμα. Με απλά λόγια, είναι ο παίκτης που κάνει την ΑΕΚ να λειτουργεί ως ομάδα τίτλου και κάθε ομάδα θα τον ήθελε στο δυναμικό της.