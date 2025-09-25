Πικάντικες αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο... τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» - iefimerida.gr

Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ , δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.



Η 30χρονη influencer από τη Γαλικία, γνωστή για τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την καριέρα της στα μέσα ενημέρωσης, έδωσε όλες τις λεπτομέρειες στο podcast «En todas las salsas», όπου εξήγησε πώς ξεκίνησε η σχέση της με τον νεαρό επιθετικό της Μπαρτσελόνα και πώς εξελίχθηκε.



Διαβάστε περισσότερα εδώ