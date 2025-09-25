 Πικάντικες αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο... τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει» - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Πικάντικες αποκαλύψεις για τον Γιαμάλ: «Στο... τσακ δεν συνάντησα την προηγούμενη κοπέλα που είχε φέρει»

Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο μικρότερος παίκτης του Euro 2024 στην Εθνική Ισπανίας
Λαμίν Γιαμάλ, / Φωτογραφία: AP Photo/Manu Fernandez
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Φάτι Βάσκεθ αποφάσισε να μιλήσει για πρώτη φορά για τη σχέση της με τον ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ , δίνοντας τέλος σε μήνες εικασιών και φημών.

Η 30χρονη influencer από τη Γαλικία, γνωστή για τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την καριέρα της στα μέσα ενημέρωσης, έδωσε όλες τις λεπτομέρειες στο podcast «En todas las salsas», όπου εξήγησε πώς ξεκίνησε η σχέση της με τον νεαρό επιθετικό της Μπαρτσελόνα και πώς εξελίχθηκε.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ