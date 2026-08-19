Εξαιρετικός Πετρούνιας, πέρασε στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος -Πάει για το 9ο χρυσό του - iefimerida.gr

Στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ζάγκρεμπ προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, με εξαιρετική προσπάθεια στον προκριματικό.

Ο Έλληνας γυμναστής συγκέντρωσε 14.400 βαθμούς, σε ένα πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.6, με εκτέλεση 8.800 και έτσι βρέθηκε στη δεύτερη θέση του προκριματικού.

Δείχνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ότι η πρόκριση στον τελικό της Παρασκευής (21/8 - 19:00) ήταν εύκολο έργο.

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Ο Πετρούνιας βρέθηκε πίσω μονάχα από τον Ρώσο, Ίλια Ζάικα που συγκέντρωσε 14.446, με βαθμό δυσκολίας 5.7 και εκτέλεση 8.766.

Ενώ ακολούθησαν οι Αβετισιάν και Νταβτιάν, αλλά και ο Ουσάτσεφ, που ξεπέρασαν τους 14.000 βαθμούς.

Το μετάλλιο που θα διεκδικήσει ο Πετρούνιας στον τελικό της Κυριακής

Ο Έλληνας… άρχοντας των κρίκων θα μπει για ένα ακόμα μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, το βράδυ της Παρασκευής θα ψάξει το 9ο χρυσό και συνολικά το 11ο δικό του στη διοργάνωση.

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Θέλοντας με αυτόν τρόπο να πετύχει κάτι που δεν έχει κάνει άλλος αθλητής στην ιστορία του αθλήματος.