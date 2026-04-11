Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Στέφανος Μπορμπόκης - iefimerida.gr

Στην θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης, όπως και ο αδελφός του Βασίλης, είχε μια σημαντική ποδοσφαιρική πορεία, αγωνιζόμενος σε μεγάλες ελληνικές ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής, ενώ φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας 29 φορές.

Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ καθιερώθηκε και άφησε έντονο αποτύπωμα, καθώς αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια, πραγματοποιώντας 214 συμμετοχές και σημειώνοντας 32 γκολ.

Αγωνιζόταν ως επιθετικός και θεωρείται ένας από τους πιο εντυπωσιακούς και τεχνικά χαρισματικούς ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η Βόρεια Ελλάδα.