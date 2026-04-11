Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Στέφανος Μπορμπόκης - iefimerida.gr

ΣΠΟΡ

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Στέφανος Μπορμπόκης

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στην θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης.

Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης, όπως και ο αδελφός του Βασίλης, είχε μια σημαντική ποδοσφαιρική πορεία, αγωνιζόμενος σε μεγάλες ελληνικές ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Άρης και ο Ηρακλής, ενώ φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας 29 φορές.

Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ καθιερώθηκε και άφησε έντονο αποτύπωμα, καθώς αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια, πραγματοποιώντας 214 συμμετοχές και σημειώνοντας 32 γκολ.

Αγωνιζόταν ως επιθετικός και θεωρείται ένας από τους πιο εντυπωσιακούς και τεχνικά χαρισματικούς ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η Βόρεια Ελλάδα.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ποδοσφαιριστής ΠΑΟΚ παλαίμαχος

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ