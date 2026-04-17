Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο Όσκαρ Σμιντ σε ηλικία 68 ετών - iefimerida.gr

Μία τεράστια μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ, ο Όσκαρ Σμιντ, πέθανε σε ηλικία 68 ετών.

Ο «Πελέ του μπάσκετ», εμβληματική φιγούρα της Εθνικής Βραζιλίας και κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο μπάσκετ, απεβίωσε ξαφνικά, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, απόψε, Παρασκευή 17 Απριλίου.

Η καριέρα του Όσκαρ Σμιντ

Στη σπουδαία καριέρα του πέρασε από την Ευρώπη το 1982, όπου αγωνίστηκε στην ιταλική Καζέρτα μέχρι το 1990. Εκείνη τη χρονιά μετακόμισε στη Λομβαρδία για την Πάβια μέχρι το 1993, οπότε και πήγε στην Ισπανία για τη Βαγιαδολίδ μέχρι το 1995.

Έκτοτε επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου αγωνίστηκε για τις Κορίνθιανς, Μπαντεϊράντες και Φλαμένγκο.

Είναι ο κάτοχος του ρεκόρ διάρκειας καριέρας ως επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής, με 29 χρόνια.

Είναι επίσης ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων και ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Όσκαρ Σμιντ ψηφίστηκε ως ένας από τους 50 σπουδαιότερους παίκτες της FIBA το 1991, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση.

Έλαβε το μετάλλιο του Ολυμπιακού Τάγματος το 1996. Στις 20 Αυγούστου 2010, ο Σμιντ εισήχθη στο FIBA Hall of Fame, ως αναγνώριση της σπουδαίας αξίας του σε διεθνείς διοργανώσεις. Στις 8 Σεπτεμβρίου 2013 εισήχθη στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.

Με την Εθνική Βραζιλίας κατέλαβε το χάλκινο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ του 1978 στις Φιλιππίνες, ενώ το 1987 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με τη Βραζιλία στους Παναμερικανικούς Αγώνες στην Ιντιανάπολη των ΗΠΑ.

Ο Όσκαρ Σμιντ έγινε ντραφτ από τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς στον έκτο γύρο του ντραφτ του 1984 και έπαιξε μαζί τους στην περίοδο προετοιμασίας το 1984. Ωστόσο, αρνήθηκε την προσφορά του συλλόγου για ένα πλήρως εγγυημένο συμβόλαιο, επειδή ήταν πολύ σημαντικά χαμηλότερου ποσού αυτά που θα έπαιρνε από όσα κέρδιζε τότε στην Ιταλία και επιπλέον η αποδοχή της προσφοράς της ομάδας θα σήμαινε ότι δεν θα μπορούσε πλέον να αγωνιστεί στην Εθνική Βραζιλίας. Αυτό συνέβη επειδή μέχρι το 1989 οι παίκτες του ΝΒΑ δεν επιτρεπόταν να παίζουν για τις εθνικές ομάδες.