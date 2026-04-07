Θρήνος στο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μιρτσέα Λουτσέσκου - iefimerida.gr

Θρήνος στον κόσμο του ποδοσφαίρου, καθώς σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή ο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Ο προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας και πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, άφησε την τελευταία του πνοή τη Μεγάλη Τρίτη.

Στις αρχές Απριλίου ο Μιρτσέα Λουτσέσκου υπέστη καρδιακή προσβολή, ενώ περίμενε να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν. Μετά από νοσηλεία ημερών, όπου η κατάσταση της υγείας του παρέμενε ιδιαίτερα κρίσιμη, κατέληξε.

Ποιος ήταν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Ο Μίρτσεα Λουτσέσκου ήταν Ρουμάνος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνιζόταν ως πλάγιος μέσος και προπονητής ποδοσφαίρου. Μέχρι τον θάνατό του ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ρουμανίας.



Ήταν ένας από τους προπονητές με τους περισσότερους τίτλους όλων των εποχών.



Κατά τη διάρκεια της καριέρας του ως παίκτης, ο Λουτσέσκου κέρδισε έξι τίτλους Πρωταθλήματος Ρουμανίας με τη Ντινάμο Βουκουρεστίου και είχε επίσης αγωνιστεί στις ΦΚ Σπόρτουλ Στουντεντέσκ και Κ Κορβίνουλ Χουνεντοάρα. Σε επίπεδο εθνικής, έκανε 70 εμφανίσεις για την Εθνική Ρουμανίας, όπου ήταν ο αρχηγός της ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970.

Ο Λουτσέσκου είχε προπονήσει διάφορες ομάδες σε Ρουμανία, Ιταλία, Τουρκία, Ουκρανία και Ρωσία. Είναι γνωστός για τη δωδεκάχρονη θητεία του στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου έγινε ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας κατακτώντας 8 τίτλους Πρωταθλήματος Ουκρανίας, 6 τίτλους Κυπέλλου Ουκρανίας, 7 Σούπερ Καπ Ουκρανίας και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ 2008-2009. Κέρδισε επίσης τρόπαια στην Ουκρανία με τη Ντιναμό Κιέβου, καθώς και τίτλους Πρωταθλήματος Ρουμανίας με τη Ντινάμο Βουκουρεστίου και τη Ραπίντ Μπουκουρέστι και τίτλους Πρωταθλήματος Τουρκίας με τη Γαλατασαράι και τη Μπεσίκτας.

Ο Λουτσέσκου αναδείχθηκε Ρουμάνος Προπονητής της Χρονιάς το 2004, 2010, 2012, 2014 και 2021 και Προπονητής της Χρονιάς στην Ουκρανία το 2006 και μεταξύ 2008 και 2014. Το 2013, του απονεμήθηκε το βραβείο Προπονητής της Δεκαετίας στη Ρουμανία, και το 2015 έγινε το πέμπτο άτομο που ήταν προπονητής ομάδας σε 100 αγώνες του ΟΥΕΦΑ Τσάμπιονς Λιγκ, μετά τους Άλεξ Φέργκιουσον, Κάρλο Αντσελότι, Αρσέν Βενγκέρ και Ζοζέ Μουρίνιο.Κατατάσσεται επίσης δεύτερος πίσω από τον Φέργκιουσον όσον αφορά τα επίσημα τρόπαια που έχει κερδίσει, με 37.