Πέθανε η πρώην πρόεδρος της ομοσπονδίας άρσης βαρών Θεανώ Ζαγκλιβέρη σε ηλικία 55 ετών

Θλίψη στην ελληνική άρση βαρών, καθώς η Θεανώ Ζαγκλιβέρη άφησε την τελευταία της πνοή την Δευτέρα (16/11), σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Πένθος στον χώρο της ελληνικής άρσης βαρών, καθώς η πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών και παλιά πρωταθλήτρια του αθλήματος, Θεανώ Ζαγκλιβέρη, έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα (16/11) σε ηλικία 55 ετών, έπειτα από πολυετή γενναία μάχη με τον καρκίνο.

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Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών

«Με βαθιά θλίψη και οδύνη, η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών αποχαιρετά τη Θεανώ Ζαγκλιβέρη, που έφυγε από τη ζωή σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της αθλητικής της καριέρας εκπροσώπησε την Ελλάδα σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της πορείας, παρέμεινε ενεργή στον χώρο της άρσης βαρών, αναλαμβάνοντας διοικητικές ευθύνες στην Ελληνική Ομοσπονδία. Διετέλεσε έφορος της Ομοσπονδίας και στις 19 Οκτωβρίου 2022 ανέλαβε την προεδρία της, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που βρέθηκε στην κορυφαία διοικητική θέση της ΕΟΑΒ.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια της ελληνικής άρσης βαρών και όλοι θα την θυμούνται για την προσφορά της στο άθλημα, αλλά και το χαμόγελο με το οποίο αντιμετώπιζε τα σοβαρά προβλήματα υγείας.

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Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια, στους οικείους και στους ανθρώπους που τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της.

Καλό ταξίδι, Θεανώ. Η προσφορά και η διαδρομή σου θα παραμείνουν ζωντανές στη μνήμη της οικογένειας της ελληνικής άρσης βαρών.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου στην Αμφίπολη Σερρών την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις 14.00 μ.μ..»