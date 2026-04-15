Πέθανε γνωστή δημοσιογράφος της Formula 1 -Ποια ήταν - iefimerida.gr

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές στον κόσμο της Φόρμουλα 1 σίγησε για πάντα σε ηλικία 64 ετών, έχοντας καλύψει για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες το κορυφαίο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η Karin Sturm, Γερμανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας, υπήρξε από τις πρώτες γυναίκες που εντρύφησαν στη F1, πιάνοντας τον παλμό στο paddocκ ήδη από το 1982, ενώ παρέμεινε πιστή στο άθλημα που αγάπησε όσο κανένα άλλο έως το τέλος της ζωής της.

