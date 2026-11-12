Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας αναχώρησε για το Άμστερνταμ, με αποθέωση και χαμόγελα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» [εικόνες]

Οι διεθνείς της Εθνικής Ελλάδας και ο Γιοβάνοβιτς φωτογραφήθηκαν με τον κόσμο και μοίρασαν αυτόγραφα λίγο πριν πετάξουν για το Άμστερνταμ, για το ματς με την Ολλανδία στο Nations League.

Με στόχο τη νίκη που θα τη φέρει ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης (12/11) με τσάρτερ για το Άμστερνταμ η Εθνική Ελλάδος, που την περιμένει μία ακόμη απαιτητική πρόκληση, κόντρα σε μια από τις πιο ισχυρές διαχρονικά εθνικές ομάδες, όπως είναι η Ολλανδία.

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Αποθεώθηκε πριν πετάξει η Εθνική Ελλάδας

Η αποστολή της «γαλανόλευκης» ξεκίνησε το ταξίδι της για την Ολλανδία, εκεί όπου την Παρασκευή (13/11, 21:45) θα αντιμετωπίσει τους «Οράνιε», στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της League A του Nations League.

Η αναχώρηση της ελληνικής ομάδας από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνοδεύτηκε από όμορφες στιγμές, καθώς αρκετοί φίλαθλοι βρέθηκαν στο σημείο για να εκφράσουν τη στήριξή τους στους διεθνείς.

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Φωτογραφία: ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ/Intime

Οι ποδοσφαιριστές, αλλά και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν χάλασαν το χατίρι στον κόσμο. Υπέγραψαν αυτόγραφα και φωτογραφήθηκαν με τους μικρούς και μεγάλους φίλους της Εθνικής.

Φωτογραφία: ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ/Intime

Η προετοιμασία στο Άμστερνταμ και το ερωτηματικό με Κουρμπέλη

Η Εθνική θα πραγματοποιήσει επί ολλανδικού εδάφους την τελευταία της προπόνηση πριν από το μεγάλο παιχνίδι. Το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλαμβάνει αρχικά τη συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στις 19:15 (ώρα Ελλάδος), ενώ στις 20:00 οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέρος της προπόνησης.

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Φωτογραφία: ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ/Intime

Όσον αφορά τα αγωνιστικά πλάνα του Σέρβου τεχνικού, το μοναδικό ερωτηματικό αφορά τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Έλληνας μέσος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα είναι διαθέσιμος για τη μάχη με την Ολλανδία.

Φωτογραφία: ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ/Intime

Το μεγάλο διακύβευμα απέναντι στους «Οράνιε»

Το παιχνίδι με την Ολλανδία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, το οποίο θέλει να φύγει από το Άμστερνταμ με ένα θετικό αποτέλεσμα, ώστε να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για την επίτευξη του μεγάλου στόχου.

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Φωτογραφία: ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ/Intime

Η Ελλάδα προέρχεται από το 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα και γνωρίζει πως μία νίκη στην έδρα των «Οράνιε» θα της εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Φωτογραφία: ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΣ/Intime

Στη συνέχεια, η «γαλανόλευκη» θα επιστρέψει στην Ελλάδα για την τελευταία αγωνιστική, όπου τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (21:45) θα υποδεχθεί τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στον Βόλο.

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