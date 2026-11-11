Περιστέρι-Βαρέζε 101-96: Ασταμάτητη... πτήση και 4/4 στο BCL [βίντεο] - iefimerida.gr

Το Περιστέρι συνέχισε την εκπληκτική πορεία του στο Basketball Champions League, επικρατώντας 101-96 και της Βαρέζε για το 4/4.

Απόλυτη κυριαρχία για το Περιστέρι στον όμιλό του για το Basketball Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου υπέταξε (101-96) στην έδρα της και τη Βαρέζε, έκανε το 4/4 στη διοργάνωση και συνεχίζει να εντυπωσιάζει.

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Σε ένα παιχνίδι που οι δέκα παίκτες που πάτησαν παρκέ σκόραραν και με αυτήν την τρομερή επιθετική πολυφωνία, οι Ιταλοί δεν είχαν τύχη, χάνοντας μάλιστα με σοβαρό τραυματισμό και τον Νέιτ Ρένφρο.

Με 23 ολοκλήρωσε ο Φιντς, στους 16 σταμάτησαν Νίκολς και Φραϊντέλ για το Περιστέρι, που μέτρησε 12/28 τρίποντα.

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Άντεξε την αντεπίθεση της Βαρέζε το Περιστέρι

Από πολύ νωρίς, άλλωστε, το Περιστέρι έχτισε μια διψήφια διαφορά με το τρίποντο του Φιντς (28-18). Φυσικά ο Φιντς και ο Νίκολς ήταν τα… πρώτα βιολιά της επίθεσης, με τους Φραϊντέλ και Κάριους να ακολουθούν.

Οι Περιστεριώτες είχαν τρομερή ευστοχία και έξω από τα 6.75μ., ανεβάζοντας και άλλο τη διαφορά, με το τρίτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο +15 (79-64, 30'). Με 11/26 τρίποντα ως το 35ο λεπτό και με πολύ άμυνα, το Περιστέρι έδειχνε ότι ελέγχει την κατάσταση.

Η Βαρέζε μείωσε σε 84-80 (36') με το ξέσπασμα του Χέιλ, αλλά το Περιστέρι συνέχιζε να βρίσκει μεγάλα σουτ για να τελειώσει το ματς.

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Τα δεκάλεπτα: 28-20, 58-47, 79-64, 101-96.