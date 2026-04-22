Περιστέρι-Άρης 78-75: Νίκησε με την ψυχή στο στόμα και κρατήθηκε στην πέμπτη θέση - iefimerida.gr

Σπουδαία εντός έδρας νίκη επί του Άρη πήρε το Περιστέρι με σκορ 78-75 στο πλαίσιο της 15ης, εξ αναβολής, αγωνιστικής της Basket League.

Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο φινάλε και είχε από την αρχή ως το τέλος του και τις δύο ομάδες κοντά σκορ το Περιστέρι ήταν καλύτερο στις λεπτομέρειες και επιβλήθηκε του «Αυτοκράτορα» σε ακόμη ένα δυνατό παιχνίδι της Basket League.

Περιστέρι- Άρης: Από νωρίς ντέρμπι

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νευρικά το ματς, με πολλά άστοχα σου και λάθη στην επίθεση. Το Περιστέρι ήταν αυτό, που έσπασε το ρόδι τελικά με τρίποντο του Νίκολς στο 2΄. Το παιχνίδι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, το Περιστέρι βρήκε με τον Καρδένας και τον Βαντουμπεργκεν σκορ και προηγήθηκε με 3 (11-8 στο 5΄).

Οι Περιστεριώτες συνέχισαν και με τον Μουράτο να μπαίνει ως αλλαγή και να δίνει ηρεμία στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, προηγήθηκαν μέχρι και με 9 (20-11 στο 8’). Οι Θεσσαλονικείς όμως μείωσαν λίγο πριν το τέλος της περιόδου με τους Χάρελ και Τζόουνς σε (21-18).

Η δεύτερη περίοδος άνοιξε με έναν γρήγορο ανταλλαγή πυρών: ο Χάρις βρήκε στόχο από την περιφέρεια, για να λάβει άμεση απάντηση από το δίποντο του Νουά (24-20). Η αστοχία του Άρη από τα 6,75μ. τερματίστηκε χάρη στον Κουλμπόκα, ο οποίος με ένα κρίσιμο τρίποντο έφερε τους Θεσσαλονικείς σε απόσταση αναπνοής (27-25).

Το Περιστέρι, ωστόσο, βρήκε ξανά τις λύσεις. Με τους Καρδένας και Κάριους να συνεργάζονται αποτελεσματικά, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν ένα «μαξιλαράκι» επτά πόντων. Ο Άρης προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ με τις βολές του Μίτρου-Λονγκ, εκμεταλλευόμενος την αστοχία του Κώστα Αντετοκούνμπο από την ίδια γραμμή, όμως ο Γιάνκοβιτς με ένα εύκολο λέι-απ διατήρησε το προβάδισμα της ομάδας του (36-29).

Στο τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου, οι «κίτρινοι» επιχείρησαν νέα αντεπίθεση. Το εύστοχο τρίποντο του Νουά και η δυναμική προσπάθεια του Μπράις Τζόουνς που κατέληξε σε γκολ-φάουλ, μείωσαν το σκορ στο οριακό 39-37. Παρά την πίεση των φιλοξενούμενων, το Περιστέρι κατάφερε να βρει τις απαραίτητες λύσεις πριν την ανάπαυλα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ του 45-39.

Περιστέρι-Άρης: Φινάλε θρίλερ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη να βγαίνει αντεπιθετικά στο παρκέ. Με ηγέτη τον Μήτρου-Λονγκ, οι «κίτρινοι» κατάφεραν να εκμηδενίσουν σχεδόν τη διαφορά, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής (47-45). Ωστόσο, το Περιστέρι αντέδρασε άμεσα· με τους Καρδένας και Νίκολς να βρίσκουν στόχο, οι γηπεδούχοι ανέκτησαν το μομέντουμ, στέλνοντας τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο επίπεδο (58-48).

Παρά το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι έδειχναν να ελέγχουν πλήρως τον ρυθμό, ο Άρης δεν κατέθεσε τα όπλα. Ο Μπράις Τζόουνς πήρε την ομάδα στις πλάτες του και με προσωπικό κρεσέντο «ροκάνισε» τη διαφορά των 14 πόντων, φέρνοντας το ματς και πάλι σε οριακό σημείο. Η αντεπίθεση συνεχίστηκε με το τρίποντο του Κουλμπόκα και την καθοριστική τάπα του Αντετοκούνμπο, με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει τελικά στο «καλάθι» (63-61) χάρη στις βολές του Τζόουνς.

Στην τελική ευθεία, το παιχνίδι έγινε ακατάλληλο για καρδιακούς. Ο Άρης ισοφάρισε γρήγορα (63-63) και λίγο μετά πήρε το πρώτο του προβάδισμα στον αγώνα, παγώνοντας το Περιστέρι. Οι δύο ομάδες, κυριευμένες από το άγχος, παρέμειναν άστοχες για αρκετή ώρα, μέχρι οι φιλοξενούμενοι να ξεφύγουν με +4. Σε εκείνο το σημείο, το Περιστέρι απάντησε με ένα σερί 5-0 για να προσπεράσει ξανά, ενώ το έμμεσο τρίποντο του Νίκολς (73-69) έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων. Παρά την ύστατη προσπάθεια του Νουά να κρατήσει τον Άρη ζωντανό, το λέι-απ του Πέιν και η ψυχραιμία των γηπεδούχων στο τέλος διαμόρφωσαν το τελικό 78-75.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-39, 63-61, 78-75