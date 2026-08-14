 Περιπετειώδες ντεμπούτο Κυζιρίδη: Έβαλε επικό γκολ και αποβλήθηκε [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Περιπετειώδες ντεμπούτο Κυζιρίδη: Έβαλε επικό γκολ και αποβλήθηκε [βίντεο]

Ο Κυζιρίδης πανηγυρίζει το γκολ του
Ο Κυζιρίδης πανηγυρίζει το γκολ του / Φωτογραφία: X
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα είχε... όλα το ντεμπούτο του Κυζιρίδη στην Τουρκία, με τον Έλληνα διεθνή να σκοράρει με επικό τρόπο και να παίρνει κόκκινη κάρτα.

Η Τσορούμ προκάλεσε την πρώτη μεγάλη έκπληξη του τουρκικού πρωταθλήματος, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 από τη Γαλατάσαραϊ μέσα στο Rams Park.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη νεοφώτιστη ομάδα ήταν ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος πρόσφατα μετακινήθηκε από τη Χαρτς στην Τσορούμ, πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ στο 59ο λεπτό, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή.

Γκολ και αποβολή για τον Κυζιρίδη

Μόλις δύο λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή για το 1-2. Ωστόσο, στο 70' ο Κυζιρίδης αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.

Η Γαλατά πίεσε εκμεταλλευόμενη το αριθμητικό πλεονέκτημα και τελικά απέφυγε την ήττα στο 90', όταν ο Βίκτορ Οσιμέν διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ποδόσφαιρο Τουρκία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ