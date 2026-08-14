Περιπετειώδες ντεμπούτο Κυζιρίδη: Έβαλε επικό γκολ και αποβλήθηκε [βίντεο] - iefimerida.gr

Τα είχε... όλα το ντεμπούτο του Κυζιρίδη στην Τουρκία, με τον Έλληνα διεθνή να σκοράρει με επικό τρόπο και να παίρνει κόκκινη κάρτα.
Η Τσορούμ προκάλεσε την πρώτη μεγάλη έκπληξη του τουρκικού πρωταθλήματος, αποσπώντας ισοπαλία 2-2 από τη Γαλατάσαραϊ μέσα στο Rams Park.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη νεοφώτιστη ομάδα ήταν ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, ο οποίος πρόσφατα μετακινήθηκε από τη Χαρτς στην Τσορούμ, πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ στο 59ο λεπτό, ισοφαρίζοντας σε 1-1 με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή.
Γκολ και αποβολή για τον Κυζιρίδη
Μόλις δύο λεπτά αργότερα, οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την ανατροπή για το 1-2. Ωστόσο, στο 70' ο Κυζιρίδης αποβλήθηκε, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες.
Η Γαλατά πίεσε εκμεταλλευόμενη το αριθμητικό πλεονέκτημα και τελικά απέφυγε την ήττα στο 90', όταν ο Βίκτορ Οσιμέν διαμόρφωσε το τελικό 2-2.
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