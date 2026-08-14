Πένθος στην παγκόσμια πυγμαχία -Ποιος ήταν ο 33χρονος Κολόν που πέθανε 11 χρόνια μετά τον μοιραίο αγώνα που τον άφησε ανάπηρο - iefimerida.gr

Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο της πυγμαχίας ο θάνατος του πρώην επαγγελματία πυγμάχου Πρίτσαρντ Κολόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 33 ετών, 11 χρόνια μετά τον αγώνα που άλλαξε για πάντα τη ζωή του.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή την Πέμπτη ο πατέρας του, Ρίτσαρντ Κολόν.

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«Με μεγάλη λύπη σας ενημερώνω για τον θάνατο του γιου μου Πρίτσαρντ από αυτόν τον επίγειο κόσμο» έγραψε στο Facebook, προσθέτοντας: «Τώρα βρίσκεται σε έναν καλύτερο κόσμο».

«Σας ευχαριστώ για τόσα χρόνια αγάπης και προσευχών. Όσο μπορείτε, παρακαλώ κρατήστε μας στις προσευχές σας», ανέφερε ακόμη.

Από ανερχόμενο αστέρι της πυγμαχίας, σε αγώνα για τη ζωή του

Ο Κολόν γεννήθηκε στη Φλόριντα, όμως η οικογένειά του μετακόμισε στο Πουέρτο Ρίκο όταν ήταν παιδί. Εκεί άρχισε να ξεχωρίζει από πολύ μικρή ηλικία, εξελισσόμενος σε ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του. Πριν ακόμη συμπληρώσει τα 20 χρόνια του, είχε κατακτήσει πέντε εθνικούς ερασιτεχνικούς τίτλους, ενώ είχε κερδίσει και το χρυσό μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες Νέων.

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Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 2013 και αρχικά εξελίχθηκε εντυπωσιακά.

Ο Κολόν αγωνίστηκε συνολικά σε 17 επαγγελματικούς αγώνες, σημειώνοντας 16 νίκες, εκ των οποίων οι 13 με νοκ άουτ. Τον Σεπτέμβριο του 2015 είχε μάλιστα επικρατήσει του πρώην πρωταθλητή της WBA, Βίβιαν Χάρις, τον οποίο είχε βγάλει νοκ άουτ στον τέταρτο γύρο.

Μόλις έναν μήνα αργότερα, όμως, όλα θα άλλαζαν.

O αγώνας που άλλαξε τα πάντα

Στις 17 Οκτωβρίου 2015, ο 23χρονος τότε Κολόν αντιμετώπισε τον Τέρελ Γουίλιαμς στην EagleBank Arena της Βιρτζίνια, σε έναν αγώνα 10 γύρων που έμελλε να έχει τραγικές συνέπειες.

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Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης δέχθηκε, μεταξύ άλλων, αντικανονικά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Βίντεο του αγώνα που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο δείχνει τον Γουίλιαμς να χτυπά τον Κολόν στον αυχένα στον έβδομο γύρο, με τον πυγμάχο από το Πουέρτο Ρίκο να δείχνει να ζαλίζεται.

Ο Κολόν δέχθηκε στη συνέχεια δύο νοκ ντάουν στον ένατο γύρο. Μετά τον ένατο γύρο αποβλήθηκε από τον αγώνα, καθώς η γωνία του, θεωρώντας λανθασμένα ότι είχε ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, του αφαίρεσε τα γάντια.

Η κατάσταση της υγείας του, ωστόσο, ήταν ήδη εξαιρετικά σοβαρή. Μετά τον αγώνα παρουσίασε συμπτώματα κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης στα αποδυτήρια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αποτραπούν τα χειρότερα.

Ωστόσο, οι τραυματισμοί ήταν τόσο σοβαροί ώστε ο Κολόν δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στην πυγμαχία.

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Η ζωή του άλλαξε δραματικά και τα επόμενα χρόνια φωτογραφίες που δημοσίευε ο πατέρας του τον έδειχναν συχνά καθηλωμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Οι γονείς του κατέθεσαν αγωγή ζητώντας αποζημίωση άνω των 50 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του γιατρού του ρινγκ και των διοργανωτών του αγώνα.

Η υπόθεση δεν έχει εκδικαστεί ακόμα, σύμφωνα με το BBC.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε Πρίτσαρντ»

Έντεκα χρόνια μετά τον μοιραίο αγώνα, ο Κολόν έφυγε από τη ζωή, στα 33 του χρόνια.

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Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πυγμαχίας (WBC) εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη, χαρακτηρίζοντάς τον «αιώνιο πρωταθλητή» και αποτίοντας φόρο τιμής στο θάρρος του.

«Με βαριά καρδιά και απέραντη θλίψη που έχει τυλίξει ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα της πυγμαχίας, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πυγμαχίας και ο πρόεδρός του, Μαουρίσιο Σουλαϊμάν, θρηνούν για τον θάνατο του πρώην πυγμάχου και συμβόλου γενναιότητας, Πρίτσαρντ Κολόν Μελέντες», ανέφερε το WBC.

«Ο Πρίτσαρντ δεν αγωνίστηκε μόνο με ικανότητα· αγωνίστηκε με την κομψότητα και την υπερηφάνεια να μεταφέρει τη σημαία του Πουέρτο Ρίκο στις ψηλότερες κορυφές», πρόσθεσε.

Το WBC είχε προηγουμένως ανακηρύξει τον Κολόν «Επίτιμο Παγκόσμιο Πρωταθλητή» και του είχε απονείμει την περίφημη πράσινη και χρυσή ζώνη, την οποία, όπως ανέφερε, «πάντα άξιζε».

Ο οργανισμός υπογράμμισε, επίσης, ότι η τραγωδία του Κολόν συνέβαλε στην αυστηροποίηση των κανονισμών ασφαλείας, με μηδενική ανοχή στα χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, τα λεγόμενα «rabbit punches», καθώς και στην εφαρμογή αυστηρότερων ιατρικών πρωτοκόλλων.

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«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε Πρίτσαρντ. Η κληρονομιά σου και το χαμόγελό σου θα ζουν για πάντα στις καρδιές μας», κατέληξε το WBC.