Πένθος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς - iefimerida.gr

Πένθος στο μπάσκετ με την είδηση του θανάτου του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο σπουδαίος προπονητής, που ταυτίστηκε με την Παρτίζαν, αντιμετώπιζε σοβαρά ζητήματα υγείας, κυρίως με τα νεφρά του, εδώ και χρόνια, ενώ το 2025 είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση στη Λευκορωσία.

Τον Μάρτιο του 2026 η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να νοσηλευτεί, έχοντας και καρδιολογικά και πνευμονολογικά προβλήματα. Τελικά, άφησε την τελευταία του πνοή στο Βελιγράδι.

Ποιος ήταν ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Βουγιόσεβιτς κατέκτησε πλήθος τίτλων, μεταξύ των οποίων πέντε τρόπαια στην ABA League, δύο πρωταθλήματα Γιουγκοσλαβίας, τρία πρωταθλήματα Σερβίας και Μαυροβουνίου, έξι πρωταθλήματα Σερβίας, καθώς και κύπελλα σε διάφορες διοργανώσεις.

Στην EuroLeague άφησε έντονο το αποτύπωμά του, οδηγώντας την Παρτίζαν στην τρίτη θέση τη σεζόν 1987-88, αλλά και στο Final Four του 2010, όπου στον ημιτελικό εκείνης της χρονιάς, η ομάδα του έφτασε μια «ανάσα» από τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, όμως το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και τελικά κρίθηκε υπέρ των «ερυθρολεύκων».

Η κορυφαία ατομική του διάκριση ήρθε τη σεζόν 2008-09, όταν αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς στη Euroleague, οδηγώντας την Παρτίζαν σε διαδοχικές επιτυχίες στη διοργάνωση.

Η πιο επιτυχημένη περίοδος της καριέρας του καταγράφηκε από το 2001 έως το 2010 στην Παρτίζαν, πριν συνεχίσει σε ομάδες όπως η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η Λιμόζ και η Κλουζ, όπου και ολοκλήρωσε την προπονητική του διαδρομή.

Παράλληλα, διετέλεσε ομοσπονδιακός προπονητής σε εθνικές ομάδες, όπως της Σερβίας και Μαυροβουνίου, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα και σε διεθνές επίπεδο.