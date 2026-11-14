Παυλίδης: «Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα επειδή κάναμε τέσσερα καλά παιχνίδια -Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους όλων»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους όλων μετά την πολύ βαριά ήττα της Ελλάδας από την Ολλανδία.

Η βραδιά στο Άμστερνταμ ήταν εφιαλτική για την Ελλάδα που συνετρίβη με 7-0 από την Ολλανδία, στην 5η αγωνιστική για την League A του Nations League.

Με τον αρχηγό της Εθνικής, Βαγγέλη Παυλίδη να μιλάει στην κάμερα του Alpha, ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους όλων.

Βαγγέλης Παυλίδης: «Το αποτέλεσμα είναι βαρύ και πονάει»

«Δεν είναι η ήττα, είναι η κακή εμφάνιση. Είναι η κακή εμφάνιση. Το αποτέλεσμα είναι βαρύ και πονάει αρκετά. Σίγουρα πιστεύουμε στον εαυτό μας, αλλά σήμερα δεν ήμασταν καλοί. Είναι κάτι που μας πονάει όλους. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ως ομάδα επειδή κάναμε τέσσερα καλά παιχνίδια τον προηγούμενο μήνα. Είναι πολύ δύσκολο.

Η πρόκριση πλέον δεν είναι στα χέρια μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι, όταν έχουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας, δεν πρέπει να την πετάμε. Σήμερα το κάναμε ξανά. Πρέπει να βελτιωθούμε και να πάρουμε το τρίποντο απέναντι στη Σερβία, για τον εγωισμό μας ως παίκτες, αλλά και για τον κόσμο μας που ταξίδεψε για να βρεθεί εδώ. Ζητάω συγγνώμη εκ μέρους όλων».