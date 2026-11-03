Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ο Παυλίδης έδωσε ξανά τη λύση για την Μπενφίκα -Εμφατικό πέρασμα από το Μπέργκαμο για την Πάρμα [βίντεο] - iefimerida.gr

Η απόδοση της Μπενφίκα κινήθηκε σε... ρηχά νερά, όμως οι «Αετοί» υπέταξαν με 1-0 την Αλβέρκα, χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Βαγγέλη Παυλίδη.

Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει το 18ο γκολ του σε 19 παιχνίδια την φετινή σεζόν, η Μπενφίκα κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Αλβέρκα, επικρατώντας με 1-0. Στην 2η θέση με 25 βαθμούς οι «Αετοί», στο -5 από την Πόρτο.

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Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο 51ο λεπτό. Ο Ετσεβέρι κέρδισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Γκόμεθ μέσα στην περιοχή, με τον Παυλίδη να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να κάνει το 1-0, το οποίο η ομάδα του διατήρησε μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Premier League: Πέρασε με «διπλό» από την έδρα της Νιούκαστλ η Έβερτον

Στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η 9η αγωνιστική της Premier League, η Έβερτον πέρασε με «διπλό» από την έδρα της Νιούκαστλ. Τα «ζαχαρωτά» ήταν ανώτερα καθ'όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και επικράτησαν με 1-0, χάρη στο γκολ του Μπάρι στο 49ο λεπτό.

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Serie Α: «Μπαμ» της Πάρμα κόντρα στην Αταλάντα

Με μία μεγάλη έκπληξη «έπεσε» η... αυλαία της 10ης αγωνιστικής στην Serie A. Η Πάρμα ταξίδεψε στο Μπέργκαμο για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Αταλάντα και πέρασε με το εμφατικό 3-0 από το «New Balance Arena».

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Φαμπιάν στο 41', «διπλασιάζοντας» τα τέρματά τους στο 47ο λεπτό με το αυτογκόλ του Ζαπακόστα. Το τελικό 3-0 για τους «παρμέντσι», διαμόρφωσε ο Λοντάνι στο 58'.

Νωρίτερα, η Φιορεντίνα πέρασε με σημαντικό «διπλό» από την έδρα της Σασουόλο, επικρατώντας με 4-2. Έτσι, η «βιόλα» έβαλε τέλος στο σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη.

La Liga: «Τούμπαρε» την Οσασούνα η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια

Έπειτα από αρκετά παιχνίδια χωρίς να «γευτεί» τη χαρά της νίκης, η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας με 2-1 της Οσασούνα στο «Ριαθόρ» για την 11η αγωνιστική της La Liga.

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Μπορεί οι φιλοξενούμενοι να προηγήθηκαν στο 32' με τον Μπούντιμιρ, όμως η «Ντέπορ» αντέδρασε και πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 2-1, χάρη στα γκολ των Σοριάνο (64') και Ενσονγκό (87').