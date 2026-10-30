Σερ Πάτρικ Στιούαρτ: Έβλεπε Μουντιάλ ενώ έπαιζε Άμλετ, έγινε πυγμάχος για να δείρει τον πατέρα του και λάτρευε τη Χάντερσφιλντ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο θρύλος του Σταρ Τρεκ, Σερ Πάτρικ Στιούαρτ είχε μια ιδιαίτερη αθλητική πλευρά βλέποντας Μουντιάλ την ώρα που έπαιζε Άμλετ. Μποξέρ και πραγματικός «Τεριέ».

Ο Σερ Πάτρικ Στιούαρτ έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια καριέρα και μια μοναδική αγάπη για τον αθλητισμό. Παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως προσωπικότητα του θεάτρου και της μεγάλης οθόνης, ο ηθοποιός σερ Πάτρικ Στιούαρτ άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα μέσα από τους θρυλικούς του ρόλους στο Star Trek και τους X-Men.

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Ωστόσο, πίσω από τη μεγαλοπρέπεια του Captain Picard και του Professor X, κρυβόταν ένας περήφανος Γιορκσαϊρέζος, η καρδιά του οποίου χτυπούσε δυνατά στα γήπεδα.

Μετά την είδηση της απώλειάς του στις 28 Οκτωβρίου 2026, ο αθλητικός κόσμος ενώθηκε με εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως για να τιμήσει μια πλευρά της ζωής του που συχνά ξεπερνούσε σε πάθος ακόμα και τις ερμηνείες του στη σκηνή.

Η πιο σταθερή και παθιασμένη σχέση στη ζωή του σερ Πάτρικ, ήταν αναμφισβήτητα η αφοσίωσή του στην Χάντερσφιλντ Τάουν, την ποδοσφαιρική ομάδα με έδρα την πόλη Χάντερσφιλντ στο Δυτικό Γιορκσάιρ

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Η αφοσίωσή του στη Χάντερσφιλντ από την ηλικία των επτά ετών

Όλα ξεκίνησαν το 1947, όταν σε ηλικία μόλις επτά ετών, ο θείος του τον πήρε μαζί του στο γήπεδο του Leeds Road. Πρόκειται για το ιστορικό ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Χάντερσφιλντ, το οποίο λειτούργησε από το 1908 έως το 1994 και αποτέλεσε την έδρα της ομάδας.

Από εκείνη τη στιγμή, ο μικρός Πάτρικ έγινε ένας «Terrier» με όλη του την ψυχή. «Τεριέ» αποκαλούνται οι φίλοι της ομάδας, ένα προσωνύμιο που πήραν από τα σκυλιά Γιορκσάιρ Τεριέ, τα οποία ονομάστηκαν έτσι από την κομητεία του Γιορκσάιρ στη βόρεια Αγγλία, η οποία αποτελεί τον τόπο καταγωγής και οριστικής διαμόρφωσης της φυλής κατά τον 19ο αιώνα.

Σε έναν κόσμο όπου οι διασημότητες συχνά επιλέγουν τις πιο προβεβλημένες ομάδες, ο Πάρτικ Στιούαρτ αρνήθηκε κατηγορηματικά να υποστηρίξει μεγάλες δυνάμεις όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή η Λίβερπουλ.. Όπως εξηγούσε ο ίδιος, η αγάπη του για τη Χάντερσφιλντ τον κρατούσε συνδεδεμένο με τη γενέτειρά του, τονίζοντας πως μια νίκη μπορούσε να επηρεάσει θετικά ολόκληρο τον μήνα του.

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Ο τελικός του 1966, ο Άμλετ και «ποιος πάει στο θέατρο την ώρα του τελικού;»

Η αφοσίωσή του στο ποδόσφαιρο δεν είχε όρια. Είχε αποκαλύψει χαρακτηριστικά ότι στον τελικό του Μουντιάλ 1966, είχε καταφέρει να περάσει κρυφά μια τηλεόραση στα παρασκήνια θεατρικής σκηνής, παρακολουθώντας τον αγώνα ανάμεσα στις πρόβες και τις παραστάσεις.

Το 1966, η Αγγλία έφτασε στον τελικό του Μουντιάλ απέναντι στη Δυτική Γερμανία. Ακριβώς, την ώρα που παιζόταν ο ιστορικός τελικός, ο νεαρός τότε Πάτρικ Στιούαρτ βρισκόταν πάνω στη σκηνή με την Royal Shakespeare Company, υποδυόμενος τον Άμλετ.

Όπως είχε εξομολογηθεί αργότερα με πολύ χιούμορ σε συνεντεύξεις του, το μόνο που ήθελε εκείνη τη στιγμή ήταν να βρίσκεται στο σπίτι του μπροστά στην τηλεόραση, αναρωτώμενος «ποιος πάει στο θέατρο την ώρα του τελικού;».

Η σαμπάνια από την μπότα του Ντάνιελ Ρικιάρντο

Πέρα από τα βρετανικά γήπεδα, η αθλητική του υπόσταση συνδέθηκε και με άλλα σπορ. Στο Καναδικό Grand Prix του 2017,ήταν ο επίσημος παρουσιαστής των συνεντεύξεων στο βάθρο. Εκεί βρέθηκε μπροστά στον Ντάνιελ Ρικιάρντο, ο οποίος γιόρταζε την τρίτη θέση πίνοντας σαμπάνια από την ιδρωμένη του μπότα.

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Το αποκαλούμενο «shoey» είναι ένα ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό έθιμο πανηγυρισμού στη Formula 1, κατά το οποίο ένας οδηγός γεμίζει το αγωνιστικό του παπούτσι με σαμπάνια (ή άλλο ποτό) και την πίνει πάνω στο βάθρο.

Εκείνη την ημέρα, χωρίς δεύτερη σκέψη, ο 76χρονος τότε ηθοποιός ζήτησε να δοκιμάσει. Ύψωσε την μπότα και ήπιε την σαμπάνια υπό τις επευφημίες χιλιάδων θεατών, χαρακτηρίζοντάς την «καλή σοδειά!».

Κατά τη διάρκεια της παραμονή του στις ΗΠΑ, το 2024, πρωταγωνίστησε σε μια viral διαφήμιση του Paramount+ για το Super Bowl LVIII δίπλα στον Αμερικανό αθλητή του αμερικανικού ποδοσφαίρου Τούα Ταγκοβάιλοα. Το 2014 έδωσε το «παρών» σε αγώνα των Νιου Γιορκ Νικς μαζί με τον στενό του φίλο, επίσης ηθοποιό, σερ Ίαν ΜακΚέλεν. Το 2006, στο κολεγιακό ποδόσφαιρο, αφού πήρε ύφος μαέστρου, διεύθυνε τιμητικά τη μπάντα του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν στην ανάπαυλα αγώνα.

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Όταν είπε στον πατέρα του «αν της ξανακάνεις οτιδήποτε, θα βγεις χαμένος»

Η αγάπη του για τον αθλητισμό δεν περιοριζόταν στη θεωρία. Στα νεανικά του χρόνια είχε ασχοληθεί με την πυγμαχία. Ο Στιούαρτ μεγάλωσε σε ένα εξαιρετικά βίαιο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς ο πατέρας του -βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που έπασχε από μετατραυματικό στρες- κακοποιούσε συστηματικά τη μητέρα του.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε κάποτε ότι ξεκίνησε να προπονείται εντατικά στην πυγμαχία στο σχολείο με στόχο να δυναμώσει σωματικά, ως πυγμάχος να γίνει πιο δυνατός από τον πατέρα του και να βρει το κουράγιο να τα βάλει μαζί του.

Όταν τελικά απέκτησε τη σωματική διάπλαση και την αυτοπεποίθηση του πυγμάχου, στάθηκε απέναντι στον πατέρα του και τον προειδοποίησε ευθέως: «Αν της ξανακάνεις οτιδήποτε, θα βγεις χαμένος».

Παρά το γεγονός ότι ακολούθησε την υποκριτική, η πυγμαχία παρέμεινε ένα από τα μεγάλα του πάθη. Συνέχισε να προπονείται στο μποξ για πολλά χρόνια της ενήλικης ζωής του για να διατηρείται σε φόρμα.