Πάτρικ Μπέβερλι, ο παίκτης... σύμβολο της νέας εποχής του ΠΑΟΚ! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Πάτρικ Μπέβερλι είναι ο παίκτης που λατρεύουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα.

Δεν είναι και λίγο για έναν σύλλογο, που γιορτάζει τα 100 χρόνια ζωής, να διεκδικεί ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Σύμφωνοι, το FIBA Europe Cup μπορεί να μην είναι το σημαντικότερο όλων, αλλά για τον ΠΑΟΚ και τον Πάτρικ Μπέβερλι μπορεί να σημαίνει πολλά περισσότερα.

Λύτρωση για την περσινή χαμένη ευκαιρία; Μήνυμα επιστροφής και σκηνές από τα προσεχώς; Μεγάλες κουβέντες, που δεν χρειάζονται ακόμα, μιας και ο ΠΑΟΚ έχει προίκα το 79-73 από την PAOK Sports Arena και πηγαίνει στο Μπιλμπάο να υπερασπιστεί τη διαφορά, για να πάρει αυτό που δεν κατέκτησε πέρσι.

Με τον Πάτρικ Μπέβερλι να δίνει το σύνθημα. Πολλές φορές τα ταξίδια που κάνει ο ανθρώπινος νους μπορούν να δημιουργήσουν ένα άγχος, μην επιτρέποντας να… ζήσεις το τώρα. Η είσοδος του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ηγεσία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, επιτρέπει στον «Δικέφαλο» να ονειρεύεται άμεσα την επιστροφή του στα… μεγάλα σαλόνια του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μία τέτοιου είδους κίνηση ήταν και ο ερχομός του Πάτρικ Μπέβερλι, στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου. Από αυτές τις κινήσεις ενθουσιασμού, που μπορεί να περιέχουν ρίσκο, αλλά σε περιπτώσεις όπως του Μπέβερλι οι συνθήκες είναι κατά τι διαφορετικές.

Γιατί πολλά μπορεί να προσάψει κανείς στον Μπέβερλι, που είχε τη φήμη του villain στις ΗΠΑ, αλλά κανείς δε θα του προσάψει πως δεν το… λέει η καρδούλα του. Μία εβδομάδα πέρασε από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στον Άρη, στο ντέρμπι που σημαίνει πολλά για την πόλη, με εκείνον να ανεβαίνει απευθείας στον κόσμο για να πανηγυρίσει.

Το σύμβολο της νέας εποχής του ΠΑΟΚ

Πάντοτε τα μεγαλεπήβολα σχέδια χρειάζονται και αντίστοιχες κινήσεις. Καλώς ή κακώς, ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε από τη μία στιγμή στην άλλη να γίνει πόλος έλξης. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα άλλωστε.

Ακόμα και μεσούσης της σεζόν, όμως, έπρεπε να γίνουν κινήσεις που θα σημαδοτούσαν πως ο ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα. Θα συνδύαζαν εντυπωσιασμό και ουσία. Με τον Μπέβερλι να παίρνει ακριβώς αυτόν τον ρόλο.

Φέρνοντας μαζί του ένα πολύ μεγάλο όνομα από το NBA, τη διάθεσή του να παίξει μπάσκετ ακόμα και αν οι Μάηδές του έγιναν 37 και την απαιτούμενη… τρέλα που παντρεύεται με το πάθος της «ασπρόμαυρης» εξέδρας.

Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να εκπληρώσει τα όνειρά του, οι ιστορικοί του μέλλοντος θα καταγράψουν πως το σύμβολο της νέας εποχής έφερε το όνομά του. Αυτή την τομή στον χωροχρόνο, το σημάδι για την εποχή που οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν και είναι ξανά δυνατοί. Πολλώ δε μάλλον, αν βάλει τη δική του υπογραφή στην ούγια ενός ευρωπαϊκού τροπαίου.

Ο Μπέβερλι και το ευρωπαϊκό που του λείπει από το 2010

Πολλοί μπορεί να μην το θυμούνται, αλλά ο Πάτρικ Μπέβερλι έγινε… Ευρωπαίος πριν κάνει το πέρασμά του από το NBA. Ξεκινώντας από την Ουκρανία και την Ντνίπρο, από όπου και τον απέκτησε ο Ολυμπιακός για τη σεζόν 2009-10.

Σε ένα ρόστερ «χρυσοποίκιλτο», δίπλα στους Τσίλντρες, Κλέιζα, Βούισιτς, Παπαλουκά, Τεόντοσιτς, ο… νεανίας Μπέβερλι αναζητούσε τον χώρο και τον τρόπο να καθιερωθεί. Με τον Ολυμπιακό να αποτυγχάνει απέναντι στην Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ στον τελικό του Παρισιού.

Μετά από 16 χρόνια, κουβαλώντας 737 παιχνίδια NBA, τα 71 εκ των οποίων στα playoffs, στην πλάτη του, ο Μπέβερλι θέλει να κοσμήσει την τροπαιοθήκη του σπιτιού του με ένα ευρωπαϊκό. Χωρίς να αλλάξει στο ελάχιστο, τουλάχιστον όσον αφορά τον αλέγκρο χαρακτήρα του.

Γιατί στο παρκέ, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, είναι φυσιολογικά διαφορετικός, από τον ρολίστα, τον «σκύλο» στην άμυνα που γνωρίσαμε στο NBA. Τα χρόνια περνούν, τα ατομικά του γαλόνια έχουν πολλαπλασιαστεί και στα 37 του δε θα μπορούσε να μην ηγηθεί αυτής της προσπάθειας του ΠΑΟΚ.

Στον πρώτο τελικό σκόραρε 24 πόντους, με 5/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ σε σχεδόν 32 λεπτά. Αυτήν τη φορά, δεν ήταν η ώρα να ανέβει στην κερκίδα. Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα, αλλά ο στόχος παραμένει το τρόπαιο. Ο Μπέβερλι έδωσε απλώς μια παράσταση, μπροστά στα μάτια του Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος σιωπηλά καταστρώνει τα σχέδιά του ενόψει της επόμενης χρονιάς. «Να δεις τι σου 'χω για μετά» που λένε…

Ο Μπέβερλι, όμως, ζει το «τώρα» και καλά κάνει, γιατί το απολαμβάνει. Πρώτα θα κάνει τα πάντα στο παρκέ, για να φέρει το τρόπαιο στη Θεσσαλονίκη από τη Χώρα των Βάσκων και μετά δεν τον συγκρατεί κανείς!