Το θέμα είναι αν το πάθημα θα γίνει μάθημα στην ΑΕΚ - iefimerida.gr

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν για την ΑΕΚ χάθηκε, ο Μάρκο Νίκολιτς μιλά για μάθημα, το Champions League έρχεται και η ανάγκη για ανασύνταξη μεγάλη.

Το καμπανάκι ήχησε και με το παραπάνω στο Παγκρήτιο για την ΑΕΚ η οποία είδε να συμβαίνει κάτι στο οποίο η αλήθεια δεν ήταν συνηθισμένη από τότε που έκατσε στον πάγκο της ο Μάρκο Νίκολιτς. Να της… κάνουν ανατροπή. Το «καλύτερα που συνέβη τώρα και όχι πιο μετά», που είπε ο Σέρβος τεχνικός μετά τη λήξη και την πικρία που επικρατούσε στις τάξεις των «κιτρινόμαυρων» κρύβει μεγάλη δόση αλήθειας.

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Κι αυτό όχι γιατί η κούπα του Super Cup είναι κάτι το ασήμαντο. Αντιθέτως. Η χρονική στιγμή που είναι προγραμματισμένος ο συγκεκριμένος τελικός είναι τέτοια που μπορεί να λειτουργήσει ξεκάθαρα ως ένεση ψυχολογίας. Κι αυτό γιατί οι ομάδες έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν στο παλμαρέ τους μια επιτυχία πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα και λίγο πριν από τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Το λεγόμενο θετικό vibe.

«Ήταν χρήσιμο το μάθημα, αλλά το τίμημα ήταν να χάσουμε το τρόπαιο», δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Το μάθημα ήταν όντως χρήσιμο, αυτό που θα φανεί είναι το αν όντως το πάθημα θα γίνει… μάθημα. Το Super Cup χάθηκε και δεν γυρίζει πίσω. Προβληματισμός ναι, αν πείραξε που χάθηκε ένας τίτλος πάλι ναι, ισοπέδωση όμως όχι.

Με... μέτρο το πένθος του Super Cup για την ΑΕΚ

Τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς ωστόσο είναι ο ρεαλισμός. Η «Ένωση» δεν έχει περιθώρια να «πενθήσει» πολύ για την απώλεια του Super Cup. Κι αυτό γιατί έχει μπροστά της τη μεγάλη πρόκληση του Champions League και οι μέρες για την πρώτη της «μάχη» με τη Λέφσκι Σόφιας όπου θέλει να βάλει τις βάσεις από τη Βουλγαρία για να πάρει το πολυπόθητο εισιτήρια για τη League Phase των… αστεριών, πλησιάζει.

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Αυτό στο οποίο οφείλει να εστιάσει είναι ο τρόπος που ήρθε ο χαμένος τίτλος, τα κενά διαστήματα, μα πάνω απ' όλα η έλλειψη συγκέντρωσης στα σημεία. Κάτι το οποίο είναι «εφιάλτης» για τον Νίκολιτς (η εικόνα του να την… πληρώνει το τάμπλετ από τον εκνευρισμό του στον πάγκο τα λέει όλα) στην όλη του φιλοσοφία, νοοτροπία και τις αρχές που έχει στον τρόπο παιχνιδιού. Όλα αυτά άλλωστε έκαναν την ΑΕΚ πρωταθλήτρια από την πρώτη του χρονιά στον «κιτρινόμαυρο» πάγκο.

Για ακόμη μια φορά, όμως, η ΑΕΚ δεν τα παράτησε όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Είχε το αίσθημα της πολεμίστριας. Αυτό που θέλει να βλέπει ο Νίκολιτς από την ομάδα του και αυτό που τη χαρακτήριζε όλη την περυσινή σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μένει να φανεί αν και πότε θα έρθουν στην ΑΕΚ κι άλλες μεταγραφές, με την αντίστροφη μέτρηση για το Champions League να έχει ξεκινήσει. Από το κέντρο και μπροστά μπορεί το βάθος να είναι μεγάλο και οι λύσεις πολλές, αλλά πίσω;

Μεταγραφές υψηλού επιπέδου έχουν γίνει, ο κορμός της ομάδας παραμένει σε μεγάλο βαθμό, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει σταθεί από την προετοιμασία στην περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας του γνωρίζοντας ότι αν θέλει να πρωταγωνιστήσει θα πρέπει σε όλα τα μέτωπα να υπάρχουν λύσεις. Κάτι για το οποίο... βλέπει μπροστά ο Σέρβος.

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Το προβάδισμα που έγινε... σκόνη και θρύψαλα

Η ΑΕΚ δεν εντυπωσίασε στο πρώτο μέρος, είχε ωστόσο τα ηνία και ο «killer» σέντερ φορ της, Λούκα Γιόβιτς, της έδωσε τη λύση για να έρθει το γκολ το οποίο ήταν «προϊόν» της κλάσης του και της τρομερής ατομικής του ποιότητας. Στο δεύτερο μέρος, όμως, οι ισορροπίες άλλαξαν.

Το χαμένο τετ-α-τετ του Μάγερ που είχε την τεράστια ευκαιρία να κάνει το 2-0, θα μπορούσε να γράψει διαφορετικό επίλογο. Κι είναι αυτό που λέμε ότι οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Το υπερτονίζουν διαρκώς οι προπονητές και κάτι ξέρουν.

Από τη στιγμή που βρήκε το γκολ της ισοφάρισης ο ΟΦΗ, πίστεψε ότι μπορεί να τα φέρει όλα… τούμπα. Και το κατάφερε. Αρκούσε μια στιγμή αδράνειας για να έρθει το 2-1 και να… γκρεμιστεί σαν τραπουλόχαρτο το προβάδισμά του «Δικεφάλου».

Οι αλλαγές του Νίκολιτς έδωσαν πολλά και ο Ζίνι δεν άργησε να συνδεθεί με τα δίχτυα (ακόμη κι αν αυτό έγινε δραματικά στο 90+7') και να δώσει το φιλί της ζωής στην ομάδα του και την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο στη «ρώσικη ρουλέτα». Εκεί όπου έμελλε να κριθούν όλα.

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Το Champions League και ο μήνας-σταθμός

Το ζήτημα είναι ότι η έλλειψη συγκέντρωσης και η χαλαρότητα δεν επιτρέπονται και δεν συγχωρούνται όταν μιλάμε για το Champions League. Εκεί, κάθε λάθος τιμωρείται και δεν… χωρά εμφάνιση που δεν είναι άπαντες στο 100%. Οι ελληνικές ομάδες το έχουν δει προ πολλού το… έργο σε αυτό το επίπεδο και ο μήνας που διανύουμε είναι για την ΑΕΚ η αφετηρία που θα καθορίσει πολλά. Κυρίως, αν θα... ταξιδέψει στα αστέρια.

Το αν θα έρθει η πρόκριση στη League Phase του Champions League, κάτι που θα φέρει έσοδα, ματς για τα οποία… ζουν και διψούν οι παίκτες και έρχεται και η έναρξη του πρωταθλήματος, εκεί όπου η ΑΕΚ θα κληθεί να υπερασπιστεί το πρωταθληματικό της στέμμα και να διαχειριστεί την όλη εξίσωση της Ευρώπης που θα είναι στα… κόκκινα στο αγωνιστικό της καλεντάρι.

Η αγκαλιά - χίλιες λέξεις του Μπαλαμώτη

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές του τελικού του Super Cup ήταν αυτή που αγκάλιασε ο Μάριος Μπαλαμώτης στην αλλαγή του τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στην κρίσιμη απόφασή του ποιες θα είναι οι επιλογές των δύο νεαρών παικτών, αποφάσισε η μία εξ αυτών να είναι αυτή του τερματοφύλακα και όχι να πάει με τη λογική του να δώσει φανέλα βασικού πέρα από του Καλοσκάμη που έμοιαζε «κλειδωμένος», στον Χρήστο Αλεξίου και να ανακατέψει παντελώς την τράπουλα στο κέντρο της άμυνας.

Ήθελε να πάει με το, αν μη τι άλλο, πετυχημένο δίδυμο στα στόπερ Μουκουντί - Ρέλβας για να μην ρισκάρει στα μετόπισθεν. Η ευκαιρία που έδωσε στον νεαρό γκολκίπερ και μάλιστα σε έναν τελικό που κρίνεται τίτλος, είναι όντως άξια συγχαρητηρίων και ο ίδιος ο Μπαλαμώτης τού έφερε… χαμόγελα.

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Δεν είχε ευθύνη στα γκολ και είχε την ψυχραιμία να επέμβει όταν η ομάδα του το χρειαζόταν, κάνοντας μάλιστα και μια σπουδαία απόκρουση με τα πόδια «νικώντας» τον Νους. Μπορεί να είδε τον Σέρβο να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στον βασικό και… χιλιόμετρα πιο έμπειρο Θωμά Στρακόσια, ωστόσο το κέρδος είναι μεγάλο.