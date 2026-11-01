 Πατέρας Γιαμάλ: «Μην τα μπερδεύετε, το επώνυμο του γιου μου δεν είναι Γιαμάλ» [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Πατέρας Γιαμάλ: «Μην τα μπερδεύετε, το επώνυμο του γιου μου δεν είναι Γιαμάλ» [βίντεο]

Ο Πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ με τον Ισπανό σταρ της Μπαρτσελόνα
Ο Πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ με τον Ισπανό σταρ της Μπαρτσελόνα/Φωτογραφία:Instagram
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ θέλει να διευκρινίσει ότι το επώνυμο του γιου του και σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα είναι Νασράουι Εμπάνα.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μπαρτσελόνα στο επιβλητικό 6-1 κόντρα στην Αλαβές και τα νούμερα του έχουν «τρελάνει» τους στατιστικολόγους. Με 12 γκολ και 11 ασίστ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου έχει κάνει μία εντυπωσιακή εκκίνηση στη σεζόν και κανείς δεν φαντάζεται τι επιδόσεις θα έχει ως το φινάλε της χρονιάς.

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