Πατέρας Γιαμάλ: «Μην τα μπερδεύετε, το επώνυμο του γιου μου δεν είναι Γιαμάλ» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ θέλει να διευκρινίσει ότι το επώνυμο του γιου του και σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα είναι Νασράουι Εμπάνα.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μπαρτσελόνα στο επιβλητικό 6-1 κόντρα στην Αλαβές και τα νούμερα του έχουν «τρελάνει» τους στατιστικολόγους. Με 12 γκολ και 11 ασίστ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου έχει κάνει μία εντυπωσιακή εκκίνηση στη σεζόν και κανείς δεν φαντάζεται τι επιδόσεις θα έχει ως το φινάλε της χρονιάς.

Διαβάστε περισσότερα εδώ﻿