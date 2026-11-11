Παρτίζαν: Από την Φενέρ στο Βελιγράδι ο Κρις Σίλβα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του - iefimerida.gr

Μια ανάσα από την απόκτηση του Κρις Σίλβα βρίσκεται η Παρτίζαν, με τον πρώην σέντερ της ΑΕΚ να έχει φτάσει στο Βελιγράδι για ιατρικές εξετάσεις.

Η Παρτίζαν ετοιμάζεται να προσθέσει ακόμη μία λύση στη φροντ λάιν της, καθώς ο Κρις Σίλβα βρίσκεται ήδη στη σερβική πρωτεύουσα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του από τη Φενέρμπαχτσε.

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Ο σύλλογος του Βελιγραδίου γνωστοποίησε την άφιξη του 30χρονου ψηλού, ο οποίος αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις την Πέμπτη (12/11). Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα ακολουθήσει η υπογραφή του συμβολαίου του.

Ο περιορισμένος ρόλος στη Φενέρμπαχτσε και η ευκαιρία στην Παρτίζαν

Η μεταγραφή του Ντουάιτ Πάουελ στη Φενέρμπαχτσε περιόρισε ακόμη περισσότερο τις προοπτικές του Σίλβα στην τουρκική ομάδα, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να μην τον υπολογίζει πλέον ως βασικό κομμάτι του αγωνιστικού σχεδιασμού του.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει σταθερή παρουσία στο rotation των πρωταθλητών Ευρώπης, έχοντας καταγράψει μόλις τέσσερις συμμετοχές στη φετινή Euroleague.

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Η πορεία του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση δεν θύμισε τις εμφανίσεις που είχε πραγματοποιήσει με τη φανέλα της Ένωσης. Στο ξεκίνημα της περιόδου 2025-26, ο Σίλβα είχε εντυπωσιάσει στο Basketball Champions League, μετρώντας 14,8 πόντους και 8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις είχαν ανοίξει τον δρόμο για τη μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε, όπου την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είχε 4,4 πόντους και 1,7 ριμπάουντ σε 16 παιχνίδια της Euroleague.

Πλέον, η Παρτίζαν φιλοδοξεί να του προσφέρει το αγωνιστικό περιβάλλον και τον χρόνο συμμετοχής που δεν βρήκε στην Κωνσταντινούπολη.