Βασίλης Παρθενόπουλος για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες του Παναθηναϊκού AKTOR» - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, μίλησε στο σερβικό «Mozzart Sport» για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες μέρες δεν απασχολεί μόνο τη χώρα μας, αλλά όλη την Ευρώπη. Με το σερβικό Μέσο «Mozzart Sport» να παίρνει συνέντευξη σχετικά με το ζήτημα αυτό από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού AKTOR, Βασίλη Παρθενόπουλο.

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Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της «πράσινης» ΚΑΕ ανέφερε ότι τα όσα προκύπτουν τις τελευταίες μέρες επιβεβαιώνουν τις ανακοινώσεις και τις προσφυγές στις οποίες, εδώ και χρόνια, προχωράει ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Παρθενόπουλος στη «Mozzart Sport»

«Μετά από χρόνια προσφυγών, ανακοινώσεων και παρεμβάσεων, αλλά και κυρώσεων που αντιμετωπίσαμε, οι σημερινές εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα των ανησυχιών που επανειλημμένα εκφράσαμε».

«Το ουσιαστικό ζήτημα είναι πώς θα προστατευθεί το ελληνικό μπάσκετ και θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία του. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, θα παρασταθούμε προς υποστήριξη της κατηγορίας και αναμένουμε την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ώστε να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν».

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«Η έγκαιρη και ουσιαστική αξιολόγηση των καταγγελιών και των προβληματισμών που είχαν διατυπωθεί θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε συμβάλει στην αποφυγή της σημερινής κατάστασης. Το ελληνικό μπάσκετ αξίζει να προχωρήσει μπροστά με ουσιαστικές αλλαγές, αξιοπιστία, ενότητα και προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας και της αθλητικής δεοντολογίας».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ποιανού είναι τα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στην ντουλάπα;»

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το πρωί του Σαββάτου (24/10), ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε απορίες σχετικά με το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δύο απορίες που έθεσε: ﻿

«1. Θα ζητηθούν εντός προθεσμίας για ΟΛΟΥΣ όσους αναφέρονται το άνοιγμα των μέιλ, τηλεφώνων, κτλ;

2. Tα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στην ντουλάπα ποιανού είναι;»,