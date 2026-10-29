Παρουσία Γιάννη Αλαφούζου η προπόνηση του Παναθηναϊκού -Τετ α τετ με Νίστρουπ και Κοτσόλη στο Κορωπί - iefimerida.gr

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το παρών στο «Γ. Καλαφάτης» και συνομίλησε με τους Στέφανο Κοτσόλη και Τζέικομπ Νίστρουπ πριν την προπόνηση.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις τη φετινή σεζόν, πήρε μια σημαντική νίκη με 2-1 απέναντι στον Άρη για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και πλέον έχει στρέψει όλη την προσοχή του στο μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ (1/11, 19:30) για την 9η αγωνιστική της Super League.

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Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, με την εικόνα τους να δημιουργεί αισιοδοξία ενόψει της συνέχειας τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη όπου και η πορεία του «τριφυλλιού» είναι εξαιρετική και νικηφόρα στη League Phase του Conference League.

Η παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου στην προπόνηση

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί, ξεκινώντας την προετοιμασία για τη μεγάλη μάχη με την ΑΕΚ. Στην πρωινή προπόνηση της Πέμπτης (29/10) στο «Γ. Καλαφάτης» βρέθηκε και ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε συζητήσεις με τον τεχνικό διευθυντή Στέφανο Κοτσόλη και τον προπονητή Τζέικομπ Νίστρουπ.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε και προσωπικές επαφές με ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ο Γιάννης Αλαφούζος συνεχάρη τους «πράσινους» για τη νίκη απέναντι στον Άρη, αλλά και για τη συνολική αγωνιστική τους εικόνα το τελευταίο διάστημα, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του ενόψει της κρίσιμης συνέχειας.

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Μάλιστα, είχε παρακολουθήσει από κοντά και την αναμέτρηση με τους Θεσσαλονικείς από τα επίσημα του ΟΑΚΑ, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του δίπλα στην ομάδα σε μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της σεζόν.

Το πρόγραμμα της προπόνησης του Παναθηναϊκού

Το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλάμβανε πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», με το τεχνικό επιτελείο να προσαρμόζει την προετοιμασία ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχής των ποδοσφαιριστών στο παιχνίδι με τον Άρη.

Όσοι αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση του Κυπέλλου ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους ενόψει του ντέρμπι. Οι υπόλοιποι παίκτες ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, παιχνίδια σε μικρούς χώρους, δουλειά στις στατικές φάσεις και τελειώματα.