Παρί Σεν Ζερμέν - Άστον Βίλα 2-1: Ξανά υπερπρωταθλητές Ευρώπης οι Παριζιάνοι κόντρα στον φοβερό 17χρονο Μάτζο [βίντεο] - iefimerida.gr

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το UEFA Super Cup, με τους Κβαρατσκέλια και Ντουέ να πληγώνουν με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο την Άστον Βίλα του εξαιρετικού Μπράιαν Μάτζο.

Αφού έγιναν ξανά πρωταθλητές, έγιναν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και... υπερπρωταθλητές Ευρώπης οι τρομεροί «ήρωες» της Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε, κατακτώντας το UEFA Super Cup.

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Απέναντί τους, συνάντησαν μία ανταγωνιστική Βίλα, που ισοφάρισε το γκολ του Κβαρατσκέλια και ήταν απειλητική για δεύτερο τέρμα σε αρκετές περιπτώσεις. Πρωταγωνιστής των Άγγλων ήταν ο Μπράιαν Μάτζο, που στα 17 του συστήθηκε με γκολ και με μία πληρέστατη εμφάνιση.

Παρί Σεν Ζερμέν - Άστον Βίλα: Παρί... εναντίον Μάτζο στο πρώτο μέρος

Η Άστον Βίλα ξεκίνησε στο παιχνίδι με διάθεση να απειλήσει από νωρίς και να σοκάρει τους πρωταθλητές Ευρώπης. Στο 12’ είχε και την πρώτη καλή στιγμή, με τον Μπουέντια να μη βρίσκει στόχο με το σουτ του.



Η Παρί, όμως… δε συγχωρεί. Στο 20’, ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια πάτησε περιοχή και έριξε μια επική κανονιά στην κλειστή γωνία για να ανοίξει το σκορ, με τον γκολκίπερ να την πατάει, αφού κινούταν προς την ανοιχτή του.



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Οι Γάλλοι ήταν ορμητικοί και οι Άγγλοι προσπαθούσαν να αντιδράσουν. Ο Μάτζο πήρε καλή κεφαλιά στο 27’, ενώ εκείνος απείλησε με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από επικίνδυνη αντεπίθεση στο 34’.



Όλο το υπόλοιπο του α’ μέρους ανήκε στον 17χρονο. Στο 41’, ο Μάτζο έχασε ευκαιρία με κοντινή κεφαλιά, ενώ τρία λεπτά αργότερα είχε και δοκάρι με δυνατό σουτ από τα αριστερά της μικρής περιοχής..



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Παρόλες αυτές τις χαμένες ευκαιρίες, ο νεαρός… βρήκε χρόνο τελικά και να σκοράρει. Στο 45’, ο ΜακΓκίν σέντραρε, η μπάλα πέρασε χαμηλά στο δεύτερο δοκάρι και εκεί βρέθηκε ο φοβερός Μάτζο, που με την πέμπτη του προσπάθεια, έκανε το 1-1.



Η Παρί σκόραρε κόντρα στη ροή

Η Βίλα μπήκε καλύτερα και στο δεύτερο μέρος. Στο 50’, ο Σαφόνοφ σταμάτησε την προσπάθεια ανατροπής του ΜακΓκίν, ενώ η ροή του παιχνιδιού έδειχνε γενικά… Αγγλία. Κι όμως, στο 61’ το γκολ του έβαλε η Παρί! Ο Ντουέ βρήκε το γκολ με ιδανικό πλασέ, παρότι αρχικά είχε ακυρωθεί ως οφσάιντ.



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Στο 71ο λεπτό οι Παριζιάνοι προσπάθησαν να χτίσουν διαφορά δύο τερμάτων, όμως ο Μπιζό είπε «όχι» στον Νούνο Μέντες.

Στο 82’, οι Άγγλοι βγήκαν σε κόντρα με τον Έιμπραχαμ, όμως ο Έντουαρντ έκανε λάθος γύρισμα στο τέλος. Γενικά η ομάδα του Έμερι προσπάθησε να επιστρέψει, είχε τις στιγμές της, αλλά δεν είχε την ψυχραιμία στο τέλος.

Στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Μπουέντια βρήκε κεφαλιά από καλό σημείο πάνω στην κίνηση, αλλά αστόχησε.