Παρί, μεταγραφές: Ετοιμάζει τριπλό χτύπημα με Τόρες, Σουζούκι και Γκοντς - iefimerida.gr

Η Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζει να κυριαρχεί στο ποδοσφαιρικό στερέωμα κερδίζοντας έναν ακόμη τίτλο κόντρα στην Άστον Βίλα, όμως η μεταγραφική ενίσχυση της δεν σταματά.

Οι Παριζιάνοι φαίνεται να έχουν την τέλεια ομάδα, μια ομάδα που μοιάζει ανίκητη, αφού κανείς δεν έχει καταφέρει να τους λυγίσει τα τελευταία δύο χρόνια στην Ευρώπη. Όμως οι υπερπρωταθλητές συνεχίζουν να κοιτάζουν πως θα ενισχυθούν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί μέχρι στιγμής το μεταγραφικό παζάρι να ήταν ιδιαίτερα ήσυχο για την Παρί, όμως κάτι τέτοιο αναμένεται να αλλάξει τις επόμενες ημέρες, ίσως και εβδομάδες.

Παρί: Ετοιμάζει τριπλό χτύπημα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η Παρί Σεν Ζερμέν ετοιμάζεται για τριπλό μεταγραφικό χτύπημα, αφού βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Φεράν Τόρες, του Ζάιον Σουζούκι και του Μίκα Γκοντς.

Για τον πρώτο, υπάρχει συμφωνία με την Μπαρτσελόνα και με τον ποδοσφαιριστή για ένα ποσό γύρω στα 50 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο στάδιο βρίσκεται και η συμφωνία με τον Σουζούκι, αφού έχει βρεθεί η συμφωνία με την Πάρμα στα 35 εκατ. ευρώ. Το μόνο που μένει είναι να φανεί αν ο Ιάπωνας τερματοφύλακας θα αποχωρήσει δανεικός για έναν χρόνο, με την Γιουβέντους να έχει δείξει σοβαρό ενδιαφέρον.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τελευταίο deal είναι για τoν αριστερό εξτρέμ του Άγιαξ, για τον οποίο έχει κάνει επίσημη πρόταση, η οποία αναμένεται να γίνει δεκτή από τους Ολλανδούς και έτσι ο νεαρός Βέλγος θα γίνει και αυτός κάτοικος Παρισιού.