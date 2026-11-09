Παρελθόν από τον πάγκο του Παναιτωλικού ο Γιάννης Αναστασίου - iefimerida.gr

Τον Οκτώβριο του 2025 είχε αναλάβει τα ηνία του Παναιτωλικού ο Γιάννης Αναστασίου, το μεσημέρι της Δευτέρας (9/11) ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας η ομάδα του Αγρινίου.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Παναιτωλικό μετά τη βαριά ήττα με 3-0 από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», καθώς ο Γιάννης Αναστασίου αποτελεί πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Αγρινίου η οποία βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση προπονητή.
Οι δύο πλευρές αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος στη δεύτερη θητεία του 53χρονου προπονητή στον πάγκο των «καναρινιών». Η αγωνιστική εικόνα της ομάδας και κυρίως το αρνητικό σερί αποτελεσμάτων έφεραν το «διαζύγιο».
Το αρνητικό σερί που έφερε το... τέλος του Αναστασίου
Ο Γιάννης Αναστασίου είχε επιστρέψει στον Παναιτωλικό τον Οκτώβριο του 2025, αναλαμβάνοντας την αποστολή να οδηγήσει την ομάδα σε μια καλύτερη πορεία. Η περσινή 12η θέση είχε διατηρήσει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, ωστόσο η φετινή εικόνα δεν ήταν ανάλογη.
Συνολικά, στη Super League, ο Έλληνας τεχνικός κατέγραψε έξι νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δέκα ήττες σε 20 αναμετρήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, ήταν η αδυναμία της ομάδας να βάλει τέλος στο αρνητικό της σερί.
Η περσινή 12η θέση τον κράτησε στον πάγκο της ομάδας, ωστόσο η φετινή κακή πορεία και κυρίως οι 7 διαδοχικές ήττες στη Super League παρά το καλό ξεκίνημα με 3/3, του άνοιξαν την πόρτα της εξόδου και ο ίδιος... πλήρωσε το μάρμαρο τόσο των αρνητικών αποτελεσμάτων όσο και της τη μη βελτίωσης της αγωνιστικής εικόνας.
Με την αποχώρησή του από τον πάγκο, ο πολύπειρος τεχνικός αφήνει τον Παναιτωλικό στη 10η θέση και τους 9 πόντους και πλέον μένει να φανεί το ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητικός του... σταθμός και αν η ομάδα του Αγρινίου προχωρήσει σε λύση από την Ελλάδα ή το εξωτερικό για την επόμενη ημέρα στην τεχνική της ηγεσία.
Η ανακοίνωση Παναιτωλικού για το «διαζύγιο» με Αναστασίου
«Μετά από συνάντηση της διοίκησης με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου αποφασίστηκε από κοινού η λήξη της συνεργασίας. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία. Ο Γιάννης Αναστασίου ευχαριστεί το κλαμπ για τη συνεργασία και εύχεται τα καλύτερα στην ομάδα».